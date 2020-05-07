بيدري يبعث رسالة لبرشلونة ويكشف عن قدوته!

هاي كورة_ تحدث بيدري غونزاليس لاعب برشلونة الجديد عن لاعبه المفضل، وقدوته في كرة القدم، وبعث رسالة للنادي الكتالوني.

وانضم بيدري إلى برشلونة في الصيف الماضي، لكن البارسا تركه على سبيل الإعارة لمدة موسمًا واحدًا في لاس بالماس، مع خيار تمديد الإعارة لموسم آخر.

ويرى بيدري بأنه سيكون إضافة قوية للبارسا في وسط الملعب، حيث قال في تصريحاته مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “أتصور إنني سأُشكل ثنائية رائعة مع فرينكي دي يونج”.

وتابع: ‘‘لقد كان إنييستا قدوتي دائمًا، على الرغم من أنه لم يعد في برشلونة كما أن والدي كان يعطيني فيديوهات للاودروب لألقي نظرة عليها‘‘.

وعن لاعبه المفضل قال: ” ميسي دائمًا هو أفضل لاعب بالنسبة لي، احب طريقة لعبه، واتعلم منه الكثير”.

وأتم: “اللعب لنادي برشلونة هو حلمي الأول، إنه حلمي دائمًا، لقد كنت بضع مرات هناك، لقد كنت صغيرًا جدًا، أتذكر أن بويول رفع لقبًا حينها‘‘.