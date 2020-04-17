أخبار نادي برشلونة

بيراميدز يعترف باقتراب التوقيع مع سيتين قبل دخول برشلونة لتغيير وجهته

17 أبريل، 2020
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سيتين


كشف مصدر بنادي بيراميدز أن المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق نادي برشلونة كان قريبا من تولي مهمة قيادة فريق الكرة خلفا للمدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، وقبل تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش ليتولى المهمة حاليا.

 

وأكد المدرب الإسباني في تصريحات صحفية أنه كان قريبا مت قيادة أحد أندية الدوري المصري قبل مكالمة من إدارة برشلونة، اعتذر بسببها عن عدم قبول المهمة وقرر قيادة البلوجرانا في شهر يناير الماضي.

 

أوضح المصدر أنه بالفعل كانت هناك اتصالات واجتماعات وجلسات مطولة بين المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز وكيكي سيتين وتك خلالها الاتفاق على كل التفاصيل بشأن توليه المهمة، ولكن برشلونة دخل على خط المفاوضات وانتهى الأمر باعتذار سيتين لمدير بيراميدز من أجل قيادة البلوجرانا.

 

شدد المصدر على أن بيراميدز تمنى التوفيق لسيتين في مهمته مع برشلونة وتقبل اعتذاره قبل أن يفاوض تشاتشيتش ويتم تعيينه مديرا فنيا للنادي.

 

المصدر أضاف بأن هدفه بعد رحيل ديسابر كان التعاقد مع مدير فني عالمي واسم كبير طبقا لرؤية وخطة الإدارة، ووضع النادي في دائرة اختياراته كيكي سيتين وتفاوض معه قبل قيادة برشلونة قبل اختيار تشاتشيتش صاحب الاسم الكبير والسيرة الذاتية القوية ليتولى قيادة الفريق.

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