بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء بيرياكتين لزيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن فهو يساعد على تدفق الدم بشكل طبيعي في الجسم كما إنه له خواص مضادة للهيستامين يساعد على التخلص من أعراض الحساسية .

المادة الفعالة : مادة سيبروهيبتادين .

دواعي استخدام بيرياكتين

يساعد على فتح الشهية والتخلص من النحافة .

يعمل على زيادة الوزن .

يستخدم للتخلص من أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي وحكة واحمرار الجلد .

علاج سيلان الأنف ودموع العين الناتج عن الحساسية .

علاج حمى القش .

علاج العطس والحساسية الموسمية .

يدخل في علاج الاكزيما .

علاج التهاب ملتحمة العين .

يستخدم في الطب البيطري لتسمين المواشي والأبقار .

موانع استخدام بيرياكتين

يحذر استخدام Periactin في حالة الحساسية من مكونات العقار .

لمن يعانون من أعراض تضخم البروستاتا تجنب استخدام بيرياكتين .

لا يوصف دواء بيرياكتين لمن يعانون من زرق العين .

لا يستخدم في حالة انسداد عنق المثانة .

لمن يعانون من نوبات الربو الحادة تجنب استخدام Periactin .

لا يوصف دواء Periactin بشكل متزامن مع ادوية مثبطات الاوكسيداز احادي الامين .

غير مسموح باستخدام بيرياكتين للأطفال حديثي الولادة .

لا ينصح باستخدام بيرياكتين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع ويؤثر على صحته .

لا يستخدم Periactin في حالة الحمل حتى لا يؤثر على الجنين .

الاعراض الجانبية لاقراص بيرياكتين

عند استخدام Periactin قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي لا تظهر عند جميع المرضي وهي كالتالي :

الشعور بالخمول والدوار .

النعاس واضطرابات في الرؤية .

تغيرات مزاجية وتقلبات نفسية .

الاصابة بالارق والارتباك ودخول في حالة هلاوس .

الإصابة برعشة في الجسم .

صعوبة في التبول .

الإصابة بجفاف الفم .

الإصابة بالإسهال وآلام في المعدة .

التعب والإرهاق .

ظهور طفح جلدي .

حساسية من الضوء .

سرعة وعدم انتظام ضربات القلب .

زيادة نوبات الصرع .

احتياطات استخدام بيرياكتين

هناك بعض الحالات الصحية التي يجب إخبار الطبيب بها قبل استخدام Periactin وهي كالتالي :

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية .

أمراض القلب .

ارتفاع ضغط الدم .

تضخم البروستاتا .

انسداد في المثانة .

كبار السن ينصح وصف أقل جرعة .

اضطرابات نفسية مزمنة .

الأطفال أقل من عامين لا يجب اعطائهم العقار إلا تحت إشراف الطبيب .

لمن يعانون من احتباس البول .

الزرق .

إعاقة .

مرض البورفيريا .

أمراض الكبد أو الكلي .

الحمل والرضاعة الطبيعية .

التفاعل العقاري مع بيرياكتين

لا يجب استخدام اقراص Periactin بشكل متزامن مع الادوية التالية :

الكلوروفينرامين .

ادوية مثبطات اوكسيديز احادي الامين .

أدوية مضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات .

الفينيتوين .

اميتريبتيلين .

الكحوليات .

أدوية مضادة للكولين .

أدوية تثبيط الجهاز العصبي .

جرعة اقراص بيرياكتين

الجرعة للبالغين والاطفال اكبر من 14 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص واحد 3 مرات في اليوم بحد أقصى 8 أقراص في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل قرص واحد 3 مرات في اليوم بحد أقصى 8 أقراص في اليوم . الجرعة للأطفال من عمر 2 – 6 سنوات : يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 2 – 3 مرات في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 2 – 3 مرات في اليوم . يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

سعر اقراص بيرياكتين

متوفر أقراص Periactin بتركيز 4 مجم العبوة بها 20 قرص سعر العبوة 5.20 ريال سعودي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام بيرياكتين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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