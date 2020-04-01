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بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin
بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء بيرياكتين لزيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن فهو يساعد على تدفق الدم بشكل طبيعي في الجسم كما إنه له خواص مضادة للهيستامين يساعد على التخلص من أعراض الحساسية .
المادة الفعالة : مادة سيبروهيبتادين .
دواعي استخدام بيرياكتين
- يساعد على فتح الشهية والتخلص من النحافة .
- يعمل على زيادة الوزن .
- يستخدم للتخلص من أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي وحكة واحمرار الجلد .
- علاج سيلان الأنف ودموع العين الناتج عن الحساسية .
- علاج حمى القش .
- علاج العطس والحساسية الموسمية .
- يدخل في علاج الاكزيما .
- علاج التهاب ملتحمة العين .
- يستخدم في الطب البيطري لتسمين المواشي والأبقار .
موانع استخدام بيرياكتين
- يحذر استخدام Periactin في حالة الحساسية من مكونات العقار .
- لمن يعانون من أعراض تضخم البروستاتا تجنب استخدام بيرياكتين .
- لا يوصف دواء بيرياكتين لمن يعانون من زرق العين .
- لا يستخدم في حالة انسداد عنق المثانة .
- لمن يعانون من نوبات الربو الحادة تجنب استخدام Periactin .
- لا يوصف دواء Periactin بشكل متزامن مع ادوية مثبطات الاوكسيداز احادي الامين .
- غير مسموح باستخدام بيرياكتين للأطفال حديثي الولادة .
- لا ينصح باستخدام بيرياكتين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع ويؤثر على صحته .
- لا يستخدم Periactin في حالة الحمل حتى لا يؤثر على الجنين .
الاعراض الجانبية لاقراص بيرياكتين
عند استخدام Periactin قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي لا تظهر عند جميع المرضي وهي كالتالي :
- الشعور بالخمول والدوار .
- النعاس واضطرابات في الرؤية .
- تغيرات مزاجية وتقلبات نفسية .
- الاصابة بالارق والارتباك ودخول في حالة هلاوس .
- الإصابة برعشة في الجسم .
- صعوبة في التبول .
- الإصابة بجفاف الفم .
- الإصابة بالإسهال وآلام في المعدة .
- التعب والإرهاق .
- ظهور طفح جلدي .
- حساسية من الضوء .
- سرعة وعدم انتظام ضربات القلب .
- زيادة نوبات الصرع .
احتياطات استخدام بيرياكتين
هناك بعض الحالات الصحية التي يجب إخبار الطبيب بها قبل استخدام Periactin وهي كالتالي :
- في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية .
- أمراض القلب .
- ارتفاع ضغط الدم .
- تضخم البروستاتا .
- انسداد في المثانة .
- كبار السن ينصح وصف أقل جرعة .
- اضطرابات نفسية مزمنة .
- الأطفال أقل من عامين لا يجب اعطائهم العقار إلا تحت إشراف الطبيب .
- لمن يعانون من احتباس البول .
- الزرق .
- إعاقة .
- مرض البورفيريا .
- أمراض الكبد أو الكلي .
- الحمل والرضاعة الطبيعية .
التفاعل العقاري مع بيرياكتين
لا يجب استخدام اقراص Periactin بشكل متزامن مع الادوية التالية :
- الكلوروفينرامين .
- ادوية مثبطات اوكسيديز احادي الامين .
- أدوية مضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات .
- الفينيتوين .
- اميتريبتيلين .
- الكحوليات .
- أدوية مضادة للكولين .
- أدوية تثبيط الجهاز العصبي .
جرعة اقراص بيرياكتين
- الجرعة للبالغين والاطفال اكبر من 14 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص واحد 3 مرات في اليوم بحد أقصى 8 أقراص في اليوم .
- الجرعة للأطفال من عمر 2 – 6 سنوات : يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 2 – 3 مرات في اليوم .
- يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .
سعر اقراص بيرياكتين
- متوفر أقراص Periactin بتركيز 4 مجم العبوة بها 20 قرص سعر العبوة 5.20 ريال سعودي .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام بيرياكتين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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