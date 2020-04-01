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بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin

1 أبريل، 2020
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بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin

بيرياكتين لفتح الشهيه Periactin من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء بيرياكتين لزيادة الشهية وبالتالي زيادة الوزن فهو يساعد على تدفق الدم بشكل طبيعي في الجسم كما إنه له خواص مضادة للهيستامين يساعد على التخلص من أعراض الحساسية .

المادة الفعالة : مادة سيبروهيبتادين .

دواعي استخدام بيرياكتين

  • يساعد على فتح الشهية والتخلص من النحافة .
  • يعمل على زيادة الوزن .
  • يستخدم للتخلص من أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي وحكة واحمرار الجلد .
  • علاج سيلان الأنف ودموع العين الناتج عن الحساسية .
  • علاج حمى القش .
  • علاج العطس والحساسية الموسمية .
  • يدخل في علاج الاكزيما .
  • علاج التهاب ملتحمة العين .
  • يستخدم في الطب البيطري لتسمين المواشي والأبقار .

موانع استخدام بيرياكتين

  • يحذر استخدام Periactin في حالة الحساسية من مكونات العقار .
  • لمن يعانون من أعراض تضخم البروستاتا تجنب استخدام بيرياكتين .
  • لا يوصف دواء بيرياكتين لمن يعانون من زرق العين .
  • لا يستخدم في حالة انسداد عنق المثانة .
  • لمن يعانون من نوبات الربو الحادة تجنب استخدام Periactin .
  • لا يوصف دواء Periactin بشكل متزامن مع ادوية مثبطات الاوكسيداز احادي الامين .
  • غير مسموح باستخدام بيرياكتين للأطفال حديثي الولادة .
  • لا ينصح باستخدام بيرياكتين أثناء فترة الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع ويؤثر على صحته .
  • لا يستخدم Periactin في حالة الحمل حتى لا يؤثر على الجنين .

الاعراض الجانبية لاقراص بيرياكتين

عند استخدام Periactin قد يصاحبه ظهور بعض الأعراض الجانبية والتي لا تظهر عند جميع المرضي وهي كالتالي :

  • الشعور بالخمول والدوار .
  • النعاس واضطرابات في الرؤية .
  • تغيرات مزاجية وتقلبات نفسية .
  • الاصابة بالارق والارتباك ودخول في حالة هلاوس .
  • الإصابة برعشة في الجسم .
  • صعوبة في التبول .
  • الإصابة بجفاف الفم .
  • الإصابة بالإسهال وآلام في المعدة .
  • التعب والإرهاق .
  • ظهور طفح جلدي .
  • حساسية من الضوء .
  • سرعة وعدم انتظام ضربات القلب .
  • زيادة نوبات الصرع .

احتياطات استخدام بيرياكتين

هناك بعض الحالات الصحية التي يجب إخبار الطبيب بها قبل استخدام Periactin وهي كالتالي :

  • في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية .
  • أمراض القلب .
  • ارتفاع ضغط الدم .
  • تضخم البروستاتا .
  • انسداد في المثانة .
  • كبار السن ينصح وصف أقل جرعة .
  • اضطرابات نفسية مزمنة .
  • الأطفال أقل من عامين لا يجب اعطائهم العقار إلا تحت إشراف الطبيب .
  • لمن يعانون من احتباس البول .
  • الزرق .
  • إعاقة .
  • مرض البورفيريا .
  • أمراض الكبد أو الكلي .
  • الحمل والرضاعة الطبيعية .

التفاعل العقاري مع بيرياكتين

لا يجب استخدام اقراص Periactin بشكل متزامن مع الادوية التالية :

  • الكلوروفينرامين .
  • ادوية مثبطات اوكسيديز احادي الامين .
  • أدوية مضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات .
  • الفينيتوين .
  • اميتريبتيلين .
  • الكحوليات .
  • أدوية مضادة للكولين .
  • أدوية تثبيط الجهاز العصبي .

جرعة اقراص بيرياكتين

  • الجرعة للبالغين والاطفال اكبر من 14 عام : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص واحد 3 مرات في اليوم بحد أقصى 8 أقراص في اليوم .
  • الجرعة للأطفال من عمر 2 – 6 سنوات : يتم أخذ جرعة بمعدل نصف قرص 2 – 3 مرات في اليوم .
  • يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

سعر اقراص بيرياكتين

  • متوفر أقراص Periactin بتركيز 4 مجم العبوة بها 20 قرص سعر العبوة 5.20 ريال سعودي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام بيرياكتين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار او السؤال عن الأدوية نستقبل تعليقاتكم أسفل المقال .

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