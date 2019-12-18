أخبار نادي برشلونة

بيكهام: الكلاسيكو سيكون مميزاً لأن كل شيء متقارب .. فيديو

19 ديسمبر، 2019
0
بيكهام: الكلاسيكو سيكون مميزاً لأن كل شيء متقارب .. فيديو
بيكهام

موقع سبورت 360 – أعرب دافيد بيكهام نجم فريق نادي ريال مدريد السابق عن تطلعه دائماً لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة والنادي الملكي.

ويستقبل الفريق الكتلوني نظيره المدريدي مساء اليوم على ملعب كامب نو في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتأجلت المباراة التي كان مقرراً لها السادس والعشرين من أكتوبر الماضي بسبب دواعٍ أمنية في كتلونيا، وكانت هناك شكوك حتى حول إقامة المباراة في موعدها الجديد، 18 ديسمبر، ولكن قدمت السلطات المختصة الضمانات الكافية لتأمين المباراة وتقرر إقامة الكلاسيكو بالفعل في موعده الجديد.

ويدخل الفريقان الكبيران مباراة اليوم وهما يتشاركان صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، كما يتنازع ليونيل ميسي نجم البرسا وكريم بنزيما مهاجم الريال على صدارة ترتيب هدافي لا ليجا، حيث أن كلاً منهما يملك 12 هدفاً.

بيكهام: مباراة ريال مدريد اليوم ضد برشلونة ستكون مميزة

بيكهام تحدث عن مباراة ريال مدريد اليوم المرتقبة قائلاً “الكلاسيكو مباراة فريدة من نوعها، وبصفتي لاعب سابق في ريال مدريد، كانت هذه المباراة هي التي أتطلع إليها دائماً”.

وأضاف “مباراة اليوم ستكون مميزة بالتأكيد لأن كل شيء متقارب بين الفريقين”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

أخبار ذات صلة

الوسوم
الكلاسيكو بيكهام سيكون شيء فيديو كل لأن متقارب مميزا

إقرا أيضا

Photo of فيدال يتمرد على برشلونة بسبب الكلاسيكو

فيدال يتمرد على برشلونة بسبب الكلاسيكو

19 ديسمبر، 2019
Photo of صخرة ريال مدريد يحذر من خطورة ميسي قبل الكلاسيكو

صخرة ريال مدريد يحذر من خطورة ميسي قبل الكلاسيكو

19 ديسمبر، 2019
Photo of برشلونة ضد الريال .. فالفيردي: التعادل نتيجة عادلة

برشلونة ضد الريال .. فالفيردي: التعادل نتيجة عادلة

19 ديسمبر، 2019
Photo of لينغليت : ليست هناك ركلة جزاء لفاران

لينغليت : ليست هناك ركلة جزاء لفاران

19 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق