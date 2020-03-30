بيكيه بضع التشكيل المثالى للنجوم الأفضل في عالم كرة القدم على مر العصور



اختار جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، التشكيل المثالى للنجوم الأفضل في عالم كرة القدم على مر العصور وفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.







وتضمن التشكيل المثالى لجيرارد بيكيه تواجد 5 نجوم من منتخب بلاده سواء السابقين أو الحاليين مع وجود اللاعب نفسه فى خط الدفاع بالإضافة إلى لاعب من “الأرجنتين، البرازيل، إنجلترا، فرنسا، وأوروجواى”، فيما استبعد العديد من النجوم الذين زاملهم فى المستطيل الأخضر وأبرزهم ثنائى برشلونة كارليس بويول وتشافى هيرنانديز.







وضم التشكيل المثالى لنجوم كرة القدم بحسب اختيارات جيرارد بيكيه كل من:



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا







خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جون ستونز، سيرجيو راموس.







خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بول بوجبا، سيسك فابريجاس، أندريس إنييستا.







خط الهجوم: ميسي، نيمار، لويس سواريز.









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من ناحية أخرى، أكد جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسبانى، أن العالم يمر بوضع صعب للغاية بعد تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح مختلف الدول في الفترة الأخيرة، مطالبا الجميع بالاتحاد حتى يتجاوز الجميع هذه الأزمة.







قال بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية “الأمر ليس سهلاً لكننا سنخرج منه معًا، إنه وضع صعب للغاية”، مضيفا “الأوقات الصعبة تنتظرنا، سيكلفنا ذلك الكثير”.







أضاف مدافع برشلونة أن فخور بما تفعله رابطة الليجا وتابع “ليس الأمر مجرد لاعبين بل رؤية الأندية والمشجعين الذين يساهمون أيضا”.







واصل بيكيه تصريحاته قائلا “من المهم أن ترى الفرق بين المنافسات والديربيات ورؤية أنه عندما يحتاج الناس إلينا، فإننا جميعا متحدون، ذلك يجعلني فخورا لكوني جزءا من عائلة الليجا”.







واختتم بيكيه تصريحاته “سنواجه تلك اللحظات الصعبة، سيعاني الأشخاص المقربون منا والبعض منا سيعانى بنفسه لكن معا ستمر هذه المصيبة ومعا سنكون لا نقهر”.