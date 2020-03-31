بينها اليمن .. تعرف على الدول التي لم يصلها فيروس كورونا

أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن هناك 20 دولة لم تعلن حتى الآن عن تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في العالم .

وأوضح التقرير أن اربع دول في قارة أسيا لم يصلها الفيروس هي اليمن وكوريا الشمالية وطاجكستان وتركمانستان .. مشيراً إلى أن الفيروس لم يصل أيضاً إلى ست دول افريقية هي جنوب السودان وبوروندي ومالاوي وجزر القمر وليسوتو وبوستوانا .

وأضاف أن هناك 10 جزر في قارة اوقيانوسيا لم يصلها الفيروس حتى الآن ايضاً .