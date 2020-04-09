المشهد اليمني

بينهم ”البركاني” و ”الارياني” و”عزيز” و”وقباطي” و”جميل” .. مؤتمر صنعاء يفصل 30 عضو من أعضائه ”أسماء”

9 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلنت حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء فصل عددا من قياداته وأعضائه الموالين للرئيس هادي.
وأفاد موقع “المؤتمر نت” فقد أقر اجتماع برئاسة صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء فضل 30 عضو في المؤتمر مؤيدين لحكومة الرئيس هادي.
وبحسب الموقع فإن قرار الفصل جاء لأسباب عدة منها “الاضرار بالوحدة الوطنية ” و “الخروج على الثوابت الوطنية والاخلال بمبادئ واهداف الثورة واحكام ونصوص الدستور” و ” الدعوة الى اجتماعات خارج اطار التكوينات التنظيمية” و “الاضرار بوحدة المؤتمر” وأسباب أخرى.
وهنا قائمة بأسماء الأعضاء الذين تم فصلهم من مؤتمر صنعاء:

1- سلطان سعيد البركاني
2- معمر الارياني
3- ناصر باعوم
4- ابتهاج الكمال
5- محمد عبدالمجيد قباطي
6- عبدالغني حفظ الله جميل
7- قاسم الكسادي
8- عبدالرحمن معزب
9- محمد مقبل الحميري
10- عبدالكريم السنيني
11- ابو الفضل الصعدي
12- مهدي علي عبدالسلام
13- عبدالوهاب محمود معوضة
14- عثمان حسين قائد مجلي
15- فتحي توفيق عبدالرحيم
16- عبدالقوي احمد عباد الشريف
17- احمد صالح العيسي
18- صغير حمود عزيز
19- صالح سميع
20- محمد حسين الدهبلي
21- محمد صالح عفيف الحميري
22- حاشد عبدالله الاحمر
23- احمد الصوفي
24- محمد عبدالله القوسي
25- عادل الشجاع
26- محمد المسوري
27- فيصل الشبيبي
28- فارس الصليحي
29- نورا الجروي
30- عبدالكريم المدي
31- عبدالقوي الشميري

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أسماء أعضائه الارياني البركاني بينهم صنعاء عضو مؤتمر من وجميل وعزيز ووقباطي يفصل

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