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تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي – السودان اليوم

30 أبريل، 2020
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السودان اليوم :

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي، الذي كان من المقرر أن يعقد في الثاني من يونيو القادم ،على أن يحدد موعدا آخر للمؤتمر عقب تجاوز البلاد جائحة الكورونا.

وقررت اللجنة التحضيرية تأجيل عقد الورش القطاعية التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مايو القادم.

واكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، د. آدم الحريكة، أن إرجاء عقد المؤتمر لأجل غير مسمى لا يعنى توقف العمل التحضيري للمؤتمر الرئيس والورش القطاعية وإعداد الأوراق وعقد اللقاءات عبر وسائل التواصل على الإنترنت.
وأضاف: أن ظروف جائحة الكورونا والقيود التى فرضتها على حركة و لقاء المواطنيين وضرورة توجيه كل الموارد المتاحة لمواجهة الجائحة والنتائج المترتبة عليها جعلت تأجيل المؤتمر الاقتصادي امراً لاغنى عنه







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