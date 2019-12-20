تأسيس اول فروع نادي القضاة الجنوبي بحضرموت

4 مايو / خاص



اكد الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي أن النادي سيتكمل قوامه من خلال انشاء فروعاً له في مختلف المحافظات، وان المكتب التنفيذي للنادي قد قرر ان يتخذ من محافظة حضرموت قاعدة انطلاق ودافعاً نحو تحقيق المزيد من الأعمال والانجازات الهادفة للدفاع عن حقوق القضاة القانونية ومطالبهم المشروعة بغية ، حصولهم على حياة كريمة تمكنهم من أداء رسالتهم في المجتمع وبما يسهم ايضاً في الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله وفي سيادة القانون وتحقيق العدالة.

جاء ذلك في سياق كلمة القاضي ناظم حسين باوزير – الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي خلال وقائع جلسات المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع لنادي القضاة الجنوبي في محافظة حضرموت والذي جرى تنظيمه برعاية فضيلة القاضي د. علي ناصر سالم – رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وتحت إشراف المكتب التنفيذي للنادي ، بحضور ومشاركة مايزيد عن ( 70 ) قاضياً وقاضية من قضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة في المحافظة .

واشار القاضي باوزير الى انه وبعد مرور فترة وصلت الى نحو عقدين ونيف من الزمن كُرست خلالها جملة من اعمال الظلم والتهميش والاقصاء والتمييز التي مورست ضد القضاة في الجنوب ، وبالرغم من ذلك – الا أن قضاة الجنوب رصوا صفوفهم ووحدوا كلمتهم في عام 2013م من خلال قيامهم بتأسيس كيان نقابي اجتماعي يضم في قوام عضويته أعضاء السلطة القضائية ، وقد جرى تسميته لاحقا باسم “نادي القضاة الجنوبي” والذي تم عقد المؤتمر العام التأسيسي له بتاريخ 15 أغسطس 2013م ، لافتا الى انه ومنذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا قد بذل النادي والقائمين عليه جهوداً مضنية في سبيل انتزاع بعض الحقوق القانونية وماتزال المتابعات مستمرة لانتزاع بقية الحقوق القانونية المشروعة للقضاة وبالقانون .

وفي ختام أعمال المؤتمر التأسيسي لإنشاء فرع للنادي بمحافظة حضرموت والذي حضره فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت ، انتخب المشاركين في المؤتمر هيئة إدارية لفرع النادي برئاسة القاضي صالح علي السعدي ، وعضوية كل من القضاة عبدالله باعزب وخالد لرضي وفؤاد جابر وهاني بلحاف، كما اختار المشاركين في اعمال المؤتمر مندوبين لهم من قضاة المحاكم والنيابات العامة بحسب النظام الأساسي لتمثيلهم في المجلس العام لنادي القضاة الجنوبي.

يذكر بان نادي القضاة الجنوبي والذي جرى إشهاره رسميا في اجتماع موسع ضم قضاة من المحاكم والنيابات من مختلف محافظات الجنوب في 14 مايو 2013م ، وتم عقد مؤتمره التأسيسي العام في العاصمة عدن بتاريخ 15 أغسطس 2013م .. هو عبارة عن كيان نقابي واجتماعي يضم في عضويته اعضاء السلطة القضائية من قضاة المحاكم واعضاء النيابة العامة ، وهو يهدف من خلال انشطته واعماله الى تحقيق جملة من الاهداف ومنها اذكاء رابطة الاخوة وروح التضامن والتعاون وتسهيل عملية التعارف بين اعضاء السلطة القضائية ، توحيد كلمة اعضاء السلطة القضائية في كل مايهمهم وفي الدفاع عن حقوقهم القانونية المشروعة وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم واستقلال السلطة القضائية ، المساهمة في اعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الانسان والحريات العامة ، السعي للارتقاء بمستوى اداء اعضاء السلطة القضائية وتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي لهم ، مع المساهمة ايضاً في نشر الوعي والثقافة القانونية بالاضافة للمشاركة الفاعلة في اعداد مشاريع القوانين ذات الصلة ، وغيرها من الاهداف المتصلة بصميم عمل ومهام قضاة المحاكم والنيابات من اعضاء السلطة القضائية .