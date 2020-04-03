تأسيس مستشفى تعاوني ريفي جنوبي الحديدة بدعم كويتي

وضع حجر الأساس اليوم لبناء مستشفى تعاوني ريفي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة وتنفذه مؤسسة التواصل للتنمية بدعم وتمويل من جمعية الرحمة العالمية لدولة الكويت.

وعبر مدير عام مديرية الخوخة عمر سالم عن شكر وامتنان أبناء مديرية الخوخة والساحل الغربي بشكل عام لدولة الكويت حكومة وشعباً لماتقدمة من مشاريع خدمية يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى .

واضاف ان المشروع سيساهم في تخفيف معاناة الناس وصعوبة تنقلهم للمناطق البعيدة بحثاً عن العلاج.

كما وجه شكره لجهود مؤسسة التواصل في اعداد وتنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين في الساحل الغربي .