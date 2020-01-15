تأسيس مشاريع جديدة لشركة شبوة وشراء أراضٍ عقارية

عتق «الأيام» عادل القباص

بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر منذ تأسيس شركة شبوة للاستثمار، يجري حالياً على قدم وساق العمل والتحضيرات المتسارعة لتأسيس العديد من المشاريع الهامة التي تخدم المحافظة والوطن.

رئيس مجلس إدارة شركة شبوة للاستثمار، أ. حسين محمد ثابت، أوضح أن هناك تقدم كبير وخطوات ملموسة في تأسيس الكثير من المشاريع الحيوية التي ستدر عوائد وأرباح خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2020م أو العام القادم 2021م.

ففي مجال العقارات تم شراء عدد من الأراضي العقارية في مواقع رئيسية منها أرضٍ لمشروع الخلاطة المركزية ومصنع للبلك على طريق باكبيرة بمديرية عتق بمساحة (100 × 300) متر تقريباً يجري حالياً ردمها ودكها وتجهيزها لبناء إدارة متكاملة للخلاطة ومصنع البلك وبناء المرافق الأخرى، كما تم شراء 8 سيارات وخلاطات وبوم جديد (مضخة) التي تستخدم في الأعمال الخرسانية، وكذا شراء قاطرتين وقلابين وعدد من الأليات (شيول وونش البلك) تم شحنها من السعودية وفي طريقها إلى المحافظة.

وأكد بن ثابت أن بعض المعدات قد وصلت عبر سلطنة عمان، ويجري العمل حالياً بوتيرة عالية لتجهيز الموقع لإنشاء المباني والأساسات للخلاطة المركزية ومصنع البلك وكذا عدد من المباني كورشة الصيانة والمغسلة وسكن العمال والإدارة المركزية والمخازن والمرافق التابعة للمشروعين اللذين سيعودان بأرباح طيبة للمساهمين وخدمة التنمية في محافظة شبوة، وسيساهمان بتشغيل الأيدي العاملة من أبناء المحافظة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه يتم بناء فلل ذات تصاميم هندسية حديثة على أرض سكنية شاركت فيها شركة شبوة بالربع وذلك ضمن مشروع مدينة الجوهرة في مدينة عتق.

أما في الجانب المالي فقد تم افتتاح شركة شبوة للصرافة من خلال المركز الرئيسي بالعاصمة عتق بتصريح عمل أولي وتجري عملية متابعة التصاريح النهائية لشركة الصرافة عبر الأطر القانونية.

ونوّه بن ثابت إلى العديد من المتابعات الحثيثة لمشاريع أخرى مع السلطة المحلية ووزارة النفط والمعادن وإلى خطط معدة ودراسات لمشاريع سيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه سيبدأ بناء مقر للشركة في عتق الأسبوع القادم.

كما طمأن المساهمين بأن الأمور تسير وفق خطط وبرامج ودراسات وتصورات واقعية وأن هناك حرصاً شديداً على العمل وإدارته وعلى أموال المساهمين وتطويرها من قبل مجلس الإدارة الذي يبذل جهوداً جبارة في هذا الشأن، مبيناً أن هذه الشركة تمثل عدداً كبيراً من المساهمين من مختلف مديريات المحافظة الذين لهم أحقية في الحصول على جزء من خيرات وطنهم ومحافظتهم.