تأكيدا لما نشره المشهد العربي.. برلمان صنعاء يرفع جلسته احتجاجاً على استجواب أعضائه

المشهد العربي – خاص :

أقر مجلس النواب التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء ، اليوم الاثنين ، رفع جلسته احتجاجا على الانتهاكات الأمنية بحق أعضائه .

وكان “المشهد العربي”، قد انفرد بخبر استجواب مخابرات الحوثي لعدد من أعضاء البرلمان المتبقين في صنعاء بمبرر التواصل مع زملائهم في الخارج وذلك على خلفية انتقادات يوجهها أعضاء البرلمان لفساد قيادات حوثية .

وقال مصدر برلماني في صنعاء في تصريحات لـ” المشهد العربي”، إن عدد من أعضاء البرلمان تقدموا بمذكرة احتجاج جماعية على ما تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين ضدهم , وعلى اثر ذلك أقر المجلس رفع جلسته , وهددوا بالتوقف عن حضور الجلسات .

ولم يتبق في صنعاء سوى نحو 30 برلمانيا، وتجبرهم مليشيا الحوثي على عقد جلسات للبرلمان غير مكتملة النصاب , وتهدد الأعضاء المتبقين بمصادرة ممتلكاتهم في حال غادروا صنعاء .