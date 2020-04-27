تأييداً لبيان المجلس.. انتقالي حضرموت يدعو ابناء المحافظة للاحتشاد مساء اليوم بالمكلا

دعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت أبناء حضرموت كافة للاحتشاد مساء اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2020م للمشاركة بفاعلية في المسيرات والتظاهرات الكبرى دعماً وتأييداً لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي و للتأكيد أن حضرموت قلب الجنوب النابض وأن لا شرعية إلا شرعية الشعب والارض .

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وحددت مكان التجمع عند مقهى بزو باجعمان ” الخور” ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عقب صلاة التراويح مباشرة.

وأشارت بأن المسيرات والتظاهرات سوف ستكون راجلة وعلى الدراجات النارية .

وختم بيان القيادة المحلية: العهد للشهداء والجرحى والمعتقلين ..عاشت حضرموت خالية من الفساد والفاسدين ..عاشت حضرموت وثروتها النفطية والايرادية لها ولن يكون ابنائها بعد اليوم مجرد حراس لنهب خيراتها.