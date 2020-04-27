عدن تايم

تأييداً لبيان المجلس.. انتقالي حضرموت يدعو ابناء المحافظة للاحتشاد مساء اليوم بالمكلا

27 أبريل، 2020
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دعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت أبناء حضرموت كافة للاحتشاد مساء اليوم الاثنين الموافق 27 أبريل 2020م للمشاركة بفاعلية في المسيرات والتظاهرات الكبرى دعماً وتأييداً لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي و للتأكيد أن حضرموت قلب الجنوب النابض وأن لا شرعية إلا شرعية الشعب والارض .


وحددت مكان التجمع عند مقهى بزو باجعمان ” الخور” ، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عقب صلاة التراويح مباشرة.

وأشارت بأن المسيرات والتظاهرات سوف ستكون راجلة وعلى الدراجات النارية .

وختم بيان القيادة المحلية: العهد للشهداء والجرحى والمعتقلين ..عاشت حضرموت خالية من الفساد والفاسدين ..عاشت حضرموت وثروتها النفطية والايرادية لها ولن يكون ابنائها بعد اليوم مجرد حراس لنهب خيراتها.

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