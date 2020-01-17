عدن الغد

تاج الجنوب العربي يعزي بوفاة المناضل الأستاذ محمد سالم جحلان

17 يناير، 2020
0
تاج الجنوب العربي يعزي بوفاة المناضل الأستاذ محمد سالم جحلان

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل والأستاذ محمد سالم جحلان هذا اليوم بعد صراع مع المرض..
وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأولاده: نايف وايهاب وياسر وعلاء وحسين وفهمي ولاخوانه وكافة آل جحلان…
لقد كان الأستاذ والمناضل محمد سالم جحلان ممن انتموا مبكرا إلى العمل الوطني ضد الاحتلال البريطاني عندما كان مدرسا في مدرسة الجيش ((الليوي)) بعدن.من خلال انخراطه في تنظيم الجبهة القوميه ….وبعد الاستقلال استمر في اسهاماته الوطنيه في الجيش الجنوبي..وكان من العناصر الواعيه القليله في مؤسسة الجيش الجنوبي بعد الاستقلال..وظل وفيا لمباديء وأهداف الثورة ..رغم ما تعرض له في مراحل لاحقه.. وما عاناه هو وإخوته ايضا من تهميش ..
وبرحيل هذا المناضل الصبور نفتقد شخصيه وطنيه تميزت بحسن الخلق والمبدأيه والثبات في المواقف ووضوح الرؤيه.
تغمد الله الفقيد المناضل محمد سالم جحلان والهم اهله وذويه الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأستاذ الجنوب العربي المناضل بوفاة تاج جحلان سالم محمد يعزي

إقرا أيضا

Photo of صرف مرتبات شهر ديسمبر لمتعاقدي الصندوق الإجتماعي للتنمية بيافع سرار

صرف مرتبات شهر ديسمبر لمتعاقدي الصندوق الإجتماعي للتنمية بيافع سرار

17 يناير، 2020
Photo of كلية الآداب بجامعة عدن تقيم الورشة العلمية للمعالم الأثرية والتاريخية للمدينة

كلية الآداب بجامعة عدن تقيم الورشة العلمية للمعالم الأثرية والتاريخية للمدينة

17 يناير، 2020
Photo of عدن .. قوة حماية المنشآت تؤمّن وصول وفدين تابعين لمنظمة انترسوس ومنظمة التقييم الدولي الى مستشفى الصداقة

عدن .. قوة حماية المنشآت تؤمّن وصول وفدين تابعين لمنظمة انترسوس ومنظمة التقييم الدولي الى مستشفى الصداقة

17 يناير، 2020
Photo of مسابقات وحلقة توعية لجمعية الطفولة والسلام بروضة الشموع بالبريقة في عدن

مسابقات وحلقة توعية لجمعية الطفولة والسلام بروضة الشموع بالبريقة في عدن

17 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق