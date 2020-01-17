تاج الجنوب العربي يعزي بوفاة المناضل الأستاذ محمد سالم جحلان

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المناضل والأستاذ محمد سالم جحلان هذا اليوم بعد صراع مع المرض..

وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لأولاده: نايف وايهاب وياسر وعلاء وحسين وفهمي ولاخوانه وكافة آل جحلان…

لقد كان الأستاذ والمناضل محمد سالم جحلان ممن انتموا مبكرا إلى العمل الوطني ضد الاحتلال البريطاني عندما كان مدرسا في مدرسة الجيش ((الليوي)) بعدن.من خلال انخراطه في تنظيم الجبهة القوميه ….وبعد الاستقلال استمر في اسهاماته الوطنيه في الجيش الجنوبي..وكان من العناصر الواعيه القليله في مؤسسة الجيش الجنوبي بعد الاستقلال..وظل وفيا لمباديء وأهداف الثورة ..رغم ما تعرض له في مراحل لاحقه.. وما عاناه هو وإخوته ايضا من تهميش ..

وبرحيل هذا المناضل الصبور نفتقد شخصيه وطنيه تميزت بحسن الخلق والمبدأيه والثبات في المواقف ووضوح الرؤيه.

تغمد الله الفقيد المناضل محمد سالم جحلان والهم اهله وذويه الصبر والسلوان..انا لله وانا اليه راجعون