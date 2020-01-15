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تاريخ مواجهات سيتيين مدرب برشلونة أمام غرناطة

15 يناير، 2020
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تاريخ مواجهات سيتيين مدرب برشلونة أمام غرناطة
كيكي سيتيين مدرب برشلونة الجديد

سبورت 360- أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء تعيين الإسباني كيكي سيتيين مدرباً للفريق الأول، خلفاً لمواطنه إرنيستو فالفيردي، الذي تولى المنصب في عامين ونصف ماضيين.

وجاءت إقالة فالفيردي بسبب سوء النتائج رغم تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني وتأهله إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا متصدراً لمجموعته، حيث خسر كأس السوبر الإسباني مؤخراً بالخسارة في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، وفاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة، مع عدم نسيان الأداء المنخفض منذ انطلاق الموسم الحالي.

ويخوض كيكي سيتيين مباراته الأولى مدرباً لبرشلونة خلال المباراة القادمة أمام غرناطة، التي تجمعهما يوم الأحد القادم (19-1-2020)، على أرضية ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإسباني.

تاريخ مواجهات كيكي سيتيين مدرب برشلونة مع غرناطة في الدوري الإسباني

ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركيت” المختص بالأرقام والإحصائيات فإن كيكي سيتيين لعب أمام غرناطة أربع مرات سابقة، وحقق الفوز مرتين، وخسر في مباراتين، ولم يتعادل في أي مواجهة.

وسجلت كتيبة سيتيين 11 هدفاً في شباك غرناطة في المباريات الأربع التي خاضها مع لاس بالماس في موسمي 2015-2016، و2016-2017، وتلقت شباكه ستة أهداف.

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