كريتر سكاي
تبادل إطلاق نار جوار الهيئة العامة للزكاة في إب
كريتر سكاي/خاص:
افاد مصدر محلي لكريتر سكاي عن اندلاع اشتباكات عنيفة بجوار الهيئة العامة للزكاة في محافظة اب وسط البلاد.
افاد مصدر محلي لكريتر سكاي عن اندلاع اشتباكات عنيفة بجوار الهيئة العامة للزكاة في محافظة اب وسط البلاد.
وقال مصدر لكريتر سكاي: ان الاشتباكات حدثت بين مسلحين بسبب ان مدير عام الواجبات بإب ماجد التينة قام بتغيير مدير وجبات الظهار عبدالرقيب الحميري والأخير يرفض قرار تغيره .
ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.
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