كريتر سكاي

تبادل إطلاق نار جوار الهيئة العامة للزكاة في إب

6 مايو، 2020
0

كريتر سكاي/خاص:

افاد مصدر محلي لكريتر سكاي عن اندلاع اشتباكات عنيفة بجوار الهيئة العامة للزكاة في محافظة اب وسط البلاد. 
وقال مصدر لكريتر سكاي: ان الاشتباكات حدثت بين مسلحين بسبب ان مدير عام الواجبات بإب ماجد التينة قام بتغيير مدير وجبات الظهار عبدالرقيب الحميري والأخير يرفض قرار تغيره .
ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.

 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إب إطلاق العامة الهيئة تبادل جوار في للزكاة نار

إقرا أيضا

Photo of وفاة الأستاذ محمد سعيد صالح في أحد مستشفيات مدينة إب

وفاة الأستاذ محمد سعيد صالح في أحد مستشفيات مدينة إب

6 مايو، 2020
Photo of عاجل :بعد وفاة الحالة الاولى المصابة بكورونا .. لجنة الطوارئ بتعز تؤكد ان الحالة الثانية مستقرة وتخضع للحجر

عاجل :بعد وفاة الحالة الاولى المصابة بكورونا .. لجنة الطوارئ بتعز تؤكد ان الحالة الثانية مستقرة وتخضع للحجر

6 مايو، 2020
Photo of مواطن بعدن يروي تفاصيل إدخال شقيقه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي

مواطن بعدن يروي تفاصيل إدخال شقيقه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي

6 مايو، 2020
Photo of مؤتمر صحفي مرتقب في تعز للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا

مؤتمر صحفي مرتقب في تعز للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا

6 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق