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تبحث عدد من القضايا المهمة..اليوم الرياض تحتضن القمة ال40لمجلس التعاون الخليجي

10 ديسمبر، 2019
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تستضيف العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وكان قد عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض أعمال الدورة الـ 145 للمجلس الوزاري. كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.

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