تثمين وشكر لقبائل يافع الخير على مؤازرة المقاومة الجنوبية أبين من خلال تسيير القوافل الغذائية

ماتزال قوافل الخير والمسانده الغذائية والتموينية المقدمة من قبائل يافع الخير والعز تتدفق وتسيّر للمقاومة الجنوبية والقوات المسلحة الجنوبية في جبهات القتال في محافظة أبين في ملحمة جنوبية خالدة ورائعة ووضاءة تعكس مدى التلاحم وتكامل العلاقة بين قبائل يافع الخير الأصيلة وبين المقاومة الجنوبية المسلحة في أبين في ظل هذه الظروف العصيبة.. ملحمة جنوبية تكتب وتؤرخ للتاريخ في أنصع صفحاته وبحروف من ذهب معاني الوفاء وتلبية نداء الواجب في الذود عن الأرض والعرض والكرامة.

عدداً كبيراً من المواطنون الجنوبيون والشخصيات الإجتماعية والوجاهات الجنوبية في أبين ومناطق يافع وغيرها من المناطق والمحافظات الجنوبية ومن الخارج عبروا عن شكرهم وتقديرهم وإحترامهم لهذه القبائل الجنوبية وتحديداً لقبيلة الجعاونه وأبناء الجعوني وفي مقدمتهم الشخصية الإجتماعية الكبيرة والمعروفة رجل الخير والإحسان والمواقف الإنسانية المشرفة والكبيرة الشيخ فضل علي صالح الجعوني الكلدي رئيس الجالية الجنوبية في الرياض وشيخ قبيلة الجعوني الكلدي على تسيير قافلة غذائية وتموينية كبيرة سيّرت إلى ميادين القتال وخطوط النار لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الجنوبية في جبهات أبين بتاريخ 27يونيو 2020 م وكذا قدموا الشكر والتقدير والإحترام لقبائل اليزيدي البكري والبطاطي وآل اليزيدي بشكل عام وقبيلة الجرادمه وقبيلة العيسائي وقبائل منطقة حمه يافع كلد وبقية القبائل اليافعية الجنوبية الأصيلة التي سيرت وتسير مثل هذه القوافل الغذائية والتموينية الطيبة والكبيرة كمساندة ومؤازرة للمقاومة الجنوبية في أبين مؤكدين أهمية إستمرارية تسيير مثل هذه القوافل الغذائية والتموينية ومشيدين بدور يافع الخير والشموخ والمواقف الإنسانية والوطنية المشرفه يافع التي عرفت وتعرف منذ القدم بمثل هذه الهبات والمواقف التي تعكس أصالة أبناءها وعظمة قبائلها حد قولهم

من/نايف زين