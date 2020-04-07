تجار حوثيون في إب يواصلون استغلال غياب الكهرباء ومواطنون يشكون الكلفة العالية

تواصل جماعة الحوثي استغلال انقطاع خدمة الكهرباء منذ ست سنوات في محافظة إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وشكى مواطنون بمحافظة إب من استغلال تجار جماعة الحوثي والذين يستثمرون في مجال الكهرباء عبر مولدات كهربائية كبيرة منذ سنوات، في عدد من مناطق وحارات مدينة إب ومديرياتها.

وقال المواطنون إن فواتير شهر مارس والتي وصلتهم من تجار الجماعة عالية وطالبوهم فيها بمبالغ خيالية.

وأكد المواطنون أن التجار الموالين لجماعة الحوثي لم يلتزموا بقرارات سلطات الجماعة في صنعاء، حيث كانت وازرة الكهرباء في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) أصدرت مجموعة توجيهات من بينها تخفيض تعرفة الإشتراك الشهري إلى ألف ريال.

وأضاف المواطنون أنه وصلتهم الفواتير وعليها مبالغ الإشتراك السابقة، والتي تتراوح مابين ألفيين وثلاثة آلاف ريال، فضلاً عن قيمة الكهرباء العالية وكلفتها الباهضة.