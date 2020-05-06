تجار سيلة يتعهدون بدعم الأطقم الطبية في عدن

اجتمع اليوم الأربعاء، عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ونزار هيثم المتحدث باسم المجلس، اليوم الأربعاء، في مبنى الرعاية الصحية بخورمكسر، مع ممثلي تجار منطقة السيلة.

وبحث الاجتماع مساهمة التجار في حملة مكافحة خطر تفشي فيروس كورونا، والأمراض الوبائية في العاصمة عدن.

واستعرض الأطباء الجهود المضنية لتطويق خطر تفشي فيروس كورونا، وسط تردي المنظومة الصحية.

وأبدى التجار استعدادهم للنزول إلى المستشفيات لتزويدها بأدوات السلامة المهنية، لحماية الأطباء خلال مزاولة دورهم في علاج مرضى الأمراض الوبائية المنتشرة في عدن.