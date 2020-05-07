تجار في عدن يبدون استعدادهم في مجابهة جائحة كورونا



عدن / خاص

في بادرة انسانية لمجابهة جائحة كورونا جرى ظهر اليوم الاربعاء في مبنى الرعاية الصحية بخورمكسر لقاء هاما بين تجار منطقة السيلة مثلهم كارم السراري وزكريا ردمان وبين الاطباء علي الوليدي وعبدالناصر الوالي وسالم الشبحي بحضور نزار هيثم والزميل/ فضل الجونه تم فيه مناقشة مساهمة التجار في الحملة على جائحة كورونا والامراض القاتلة في عدن.

وبعد ان تحدث الاطباء بشرح الحالات المزعجة في عدن والجهود المبذولة في مجابهة الوباء واسباب هروب الاطباء من المستشفيات والاجراءات المتخذه ضد الاطباء الهاربين من مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد.

وابدى التجار استعدادهم للنزول الى المستشفيات لرفدها بادوات السلامة المهنية حتى يعود الاطباء لمزاولة مهنتهم وانقاذ الناس من الوباء والاوبئة المنشرة في عدن..

وقد عبر الوليدي والوالي عن شكرهم وتقديرهم لتدخل التجار ومساهمتهم في القضاء على هذا الوباء الذي بحاجه الى تعاون الجميع للقضاء عليه…

متمنيين من كل التجار ورجال المال والاعمال ان بحذو حذو السراري وتجار الجملة في منطقة السيلة بالشيخ عثمان والذين سيقومون بامداد المستشفيات الحكومية بادوات السلامة وتقديم مايمكن تقديمه للاطباء حتى تعود المستشفيات لاستئناف عملها ويعود الاطباء لواجباتهم واستقبال الحالات..

النعماني ابو شامل