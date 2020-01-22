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تجار مواشي يشتكون من الجبايات والرسوم العالية

22 يناير، 2020
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سوق الضأن

السودان اليوم :

أكد وزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين عبد الله أبشر دعمه الفني واللوجستي لولاية غرب دارفور، لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بها للارتقاء بالصادرات السودانية، واطلع خلال اجتماعه بوفد أصحاب وتجار المواشي بولاية غرب دارفور، على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطيع، وأشار إلى أن غرب دارفور من الولايات ذات الإنتاجية العالية وتغذي الأسواق بحوالي (70%) من المواشي للتصدير، ووعد الوزير بدعم الولاية بتوفير الخدمات البيطرية ومدها بعيادات متحركة وإقامة مراكز لتطعيم الحيوان، بجانب إنشاء محجر بيطري بالولاية لضمان صحة وسلامة الحيوان. من جهته أكد رئيس وفد أصحاب وتجار المواشي بولاية غرب دارفور، التجاني يوسف أبكر أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة الاتحادية واتحادات أصحاب وتجار المواشي، للدفع بالإنتاج، وقال إن ولايته بها أعداد مقدرة من الثروة الحيوانية ولها ميزة جغرافية لوقوعها على الحدود، وإن المنطقة تحتاج لضبط ورعاية بيطرية متكاملة للحيوان للسيطرة والمحافظة عليه من الأمراض، واشتكى أعضاء الوفد من الرسوم والجبايات المفروضة على الحيوان بالطريق وطالبوا مساندة الحكومة الحالية .







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الجبايات العالية تجار من مواشي والرسوم يشتكون

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