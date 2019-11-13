عدن الغد

تجاهل الجهات المعنية يؤدي لإضراب الأطباء الشامل عن عملهم لليوم الخامس على التوالي بمستشفى عزان

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 8 دقائق
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تجاهل الجهات المعنية يؤدي لإضراب الأطباء الشامل عن عملهم لليوم الخامس على التوالي بمستشفى عزان

 
يواصل أطباء مستشفى عزان العام بمحافظة شبوة اليوم الأربعاء إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل الجهات الحكومية منذُ ثلاثة أشهر .
وقالت مصادر طبية إن أطباء مستشفى عزان العام دخلوا الإضراب الشامل والمفتوح عن العمل من يوم السبت الماضي نتيجة عدم إستجابة السلطات في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذُ ثلاثة أشهر أسوة بزملائهم في مستشفى عتق .
وأضاف المصدر بأن إضراب أطباء مستشفى عزان عن العمل أدى إلى لجوء العشرات من المرضى إلى مستشفيات خاصة والتي تتطلب مبالغ باهظة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن .
وناشد مواطنون محافظ المحافظة والجهات المعنية بسرعة صرف رواتب الأطباء في مستشفى عزان من أجل رفع الإضراب لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمرضى .
يذكر أن أطباء مستشفى عزان العام نفذوا الأسبوع الماضي إضرابا جزئيا عن العمل، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، فيما تتجاهل الجهات المعنية لمطالبهم.

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عدن الغد

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