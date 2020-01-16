تجاوبا مع كريتر سكاي.. الشاذلي يوجه مكتب التجارة والصناعة بالحزم في تثبيت اسعار الرغيف وضبط المتلاعبين

وجه وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي مكتب التجارة والصناعة بعدن بايجاد كل الطرق للحد من التلاعب بأسعار الرغيف والحد من جشع التجار.. حيث أكد الشاذلي آن هذه الأمور تعتبر من أولويات مهام السلطة المحلية.

مؤكدا انه سيحيل كل من يتلاعب بقوت المواطن إلى النيابة العامة.

مشددا على مكتب التجارة والصناعة ان يتحملوا كامل المسؤولية لضبط الأمور..

واهاب بمالكي الأفران بالالتزام وحث الصناعة والتجار على إيجاد البدائل في توفير الدقيق المدعوم لتخفيف العبى عن كاهل المواطن

ياتي ذلك تجاوبا مع مانشره كريتر سكاي حول ارتفاع اسعار الروتي بعدن.