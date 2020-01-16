كريتر سكاي

تجاوبا مع كريتر سكاي.. الشاذلي يوجه مكتب التجارة والصناعة بالحزم في تثبيت اسعار الرغيف وضبط المتلاعبين

17 يناير، 2020
0

كريتر سكاي/خاص:

وجه وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي مكتب التجارة والصناعة بعدن بايجاد كل الطرق للحد من التلاعب بأسعار الرغيف والحد من جشع التجار.. حيث أكد الشاذلي آن هذه الأمور تعتبر من أولويات مهام السلطة المحلية.

 مؤكدا انه سيحيل كل من يتلاعب بقوت المواطن إلى النيابة العامة.

 مشددا على مكتب التجارة والصناعة ان يتحملوا كامل المسؤولية لضبط الأمور..

 واهاب بمالكي الأفران بالالتزام وحث الصناعة والتجار على إيجاد البدائل في توفير الدقيق المدعوم لتخفيف العبى عن كاهل المواطن

ياتي ذلك تجاوبا مع مانشره كريتر سكاي حول ارتفاع اسعار الروتي بعدن.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اسعار التجارة الرغيف الشاذلي المتلاعبين بالحزم تثبيت تجاوبا سكاي في كريتر مع مكتب والصناعة وضبط يوجه

إقرا أيضا

Photo of العثور على جثة مواطن شمال عدن

العثور على جثة مواطن شمال عدن

16 يناير، 2020
Photo of إختطاف قيادي مؤتمري في صنعاء

إختطاف قيادي مؤتمري في صنعاء

16 يناير، 2020
Photo of بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة .. المبادرات النسائية بـ”تعز” تختتم برنامج التثقيف الصحي

بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة .. المبادرات النسائية بـ”تعز” تختتم برنامج التثقيف الصحي

16 يناير، 2020
Photo of أمين عام مجلس الوزراء يعزي الوكيل الدكتور حمزة الكمالي بوفاة والده

أمين عام مجلس الوزراء يعزي الوكيل الدكتور حمزة الكمالي بوفاة والده

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق