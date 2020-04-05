كريتر سكاي

تجاوبا مع كريتر سكاي.. اليوم بدء تنفيذ اعمال الصبيات في الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن

6 أبريل، 2020
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(كريتر سكاي):خاص

ابلغ مصدر خاص بوزارة الاشغال العامة والطرق”كريتر سكاي” عن البدء في اعمال رص هيجة العبد الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن. 

ولفت بالقول اليوم  بدء تنفيذ اعمال الصبيات في هيجة العبد بعد توقفها لأسابيع.

وواصل قائلا  سوف تنفذ اعمال الصبيات في هيجة العبد نتمنى توقيف الخط اثناء تنفيذ العمل.

واختتم :حتى لا تسبب تأخير وتخريب الاعمال وتسبب عرقله في التنفيذ.

الجدير بالذكر أن كريتر سكاي نشر خبر مطالبات الاهالي اضافة الى  سائقي الحافلات والسيارات بالاسراع في اصلاح ماتبقى من عمل هيجة العبد الخط الرابط بين محافظتي تعز وعدن قبل قدوم موسم الامطار حيث توقف العمل بشكل مفاجئ بدون اي اسباب تذكر رغم استلام المقاول لقسط من المال .

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