تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والانتقالي في ابين

دوت أصوات اشتباكات عنيفة في مدينة شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين، مساء اليوم السبت، في استمرار للمعارك بين الحكومة الحكومية والمجلس الانتقالي.

وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت في منطقة الشيخ سالم و وادي سلا، و استخدمت فيها أسلحة متوسطة و خفيفة.

و بحسب المصادر استمرت الاشتباكات قرابة ساعتين، قبل أن تتوقف، فيما استمر تبادل اطلاق النار المتقطع، الذي لا يزال مستمرا حتى مغرب اليوم، و امتد إلى منطقة قرن الكلاسي.

يأتي ذلك بعد هدوء حذر استمر قرابة الأسبوعين، تزامنا مع المحادثات التي تجري برعاية سعودية بين طرفي الصراع.