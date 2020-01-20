المشهد اليمني

تجدد المواجهات بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة نهم

20 يناير، 2020
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المشهد اليمني

أكدت مصادر ميدانية، تجددت المواجهات العنيفة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر ميدانية، إن مواجهات عنيفة تدور، في الأثناء، على أكثر من محور في جبهة نهم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين يستخدمان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكانت مواجهات أمس وأمس الأول، قد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.

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