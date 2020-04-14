المندب نيوز

تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية بالضالع (تفاصيل)

14 أبريل، 2020
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تجدد المواجهات بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية بالضالع (تفاصيل)

الضالع (المندب نيوز) خاص

تجددت الاشتباكات بين وحدات القوات الجنوبية المشتركة ومسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران قبل لحظات بجبهة الجب الاستراتيجية جنوب غربي مديرية قعطبة .

 وبحسب العقيد وضاح الأزرقي ، فإن جبهة الجب الاستراتيجية تشهد هذه الأثناء مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية المشتركة والميليشيات الحوثية تستخدم فيها المضادات الجوية والأسلحة الرشاشة و عيارات نارية أخرى .

و طبقا للعقيد وضاح الأزرقي، للمركز الإعلامي لجبهة الضالع فان الاشتباكات تأتي بعد محاولات حوثية بالتوغل لاستحداث ثكنات عسكرية جديدة على التخوم الشمالي لمحيط معسكر الجب ، الذي سيطرت عليه القوات الجنوبية المشتركة على هامش معركة أغسطس الماضي .

وتعد جبهة الجب الاستراتيجية شمال غربي قعطبة شمالي محافظة الضالع واحدة من أشرس جبهات القتال بالضالع ، و تربط جبهات العمق الغربي للضالع بجبهات شرقي الحشأ.

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