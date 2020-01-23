تجدد المواجهات في جبهات الفاخر وقصف مدفعي يستهدف المواطنين

تجددت، مساء الخميس 23 يناير / كانون الثاني 2020م، المواجهات بضراوة في مختلف جبهات الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

وقال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة تجددت مساء الخميس بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً، في جبهة باب غلق، شمالي الفاخر.

وتستخدم مليشيا الحوثي الأسلحة المتوسطة الثقيلة خلال المواجهات، فضلاً عن قصفها بمدفعية الهاون لمواقع تتمركز فيها وحدات المقاومة في محيط مركز الفاخر، ومناطق آهلة بالسكان في حبيل العبدي شمال الفاخر، غربي مدينة قعطبة، عاصمة المديرية.

في السياق، تجددت مواجهات عنيفة على المحور الجنوبي الغربي للفاخر، خلال صد هجوم واسع نفذته المليشيا على مناطق بتار والمشاريح، وتنفيذ قصف مدفعي على مناطق مأهولة بالسكان في محيط الجب.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، بمحافظة الضالع، مصرع 5 من عناصر المليشيا الحوثية، فيما جرح عدد آخر منهم في عملية نوعيّة استباقية نفذتها، فجر الخميس، القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في جبهة بتار.

وعادت المواجهات إلى أوجها بعد هدوء نسبي ساد معظم الجبهات خلال الأيام الأربعة المنصرمة، فضلا عن مواجهات انحصرت في جبهة بتار.