صحيفة الأيام

تجدد المواجهات في جبهة المشاريح بالضالع

3 ديسمبر، 2019
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الضالع «الأيام» محمد صالح حسن

اندلعت أمس معارك عنيفة استمرت عدة ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة في جبهة المشاريح أقصى غرب حجر في الضالع.

وأوضح مصدر في القوات الجنوبية ضمن الكتائب التي يقودها مروان العشوي، أنه تم التصدي لهجوم شنّه الحوثيون، ويعد الثاني في اليومين الأخيرين، على موقع الحرة المطل على منطقة المشاريح وقروض.

كما أشار المصدر إلى أن الحوثيين عززوا تواجدهم بأفراد وأسلحة إلى موقع سيلة رهادة وحبيل عبيد القريبة من قروض والمحاذية لمديرية الحشاء، موضحة أن الحوثيين قاموا بنصب أسلحة رشاشة (دوشكا) في موقع الشطبة الخاضع لسيطرتهم، بالإضافة إلى طقمين يحملان أفراداً، وطقم ثالث يحمل عياراً نارياً إلى حبيل عبيد رهادة.

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