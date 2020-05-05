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تجمع أصحاب المخابز يحذّر من مخالفات في توزيع الدقيق بالخرطوم

5 مايو، 2020
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توقف أكثر من (600) مخبز بولاية الخرطوم

السودان اليوم :

كشف تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عن عدد من المخالفات التي ارتكبها مسؤول بحكومة الولاية في توزيع الدقيق على المخابز (على حد زعمه)، وشكا التجمع من عدم انتظار المسؤول صدور القرار المنظم لعمل آلية توزيع الدقيق والذي يتشكل من لجان الخدمات لكل وحدة إدارية والمدير التنفيذي للمحلية بالإضافة إلى شرطة مباحث التموين.
وأوضح التجمع أن عدم تشكيل الآلية نتج عنه زيادة سعر جوال الدقيق من ٥٥٠ جنيه ليسلم للمخابز بـ٦٩٠ ج للجوال بزيادة ١٤٠ ج كما أن التسليم يتم دون منشور من وزارة التجارة والصناعة ولاية الخرطوم ، واعتبر التجمع هذه الخطوة ابتداع لما أسماه مفسدة جديدة فيما عرف بند المعالجات ، الذي يستقطع من دقيق المخزن ثم يعاد توزيعه على المخابز ذات الحظوة والعلاقات العامة من المخابز الطرفية لعدم سهولة مراقبتها.
واكد التجمع ما يحدث فيه مخالفة صريحة لتوصيات لجنة السياسات والتي تتيح للمخبز التعامل مع أكثر من شركة وذلك لمحدودية دقيق كل شركة والتباين فى الجودة حيث أن بعض الشركات تعاني من رداءة في الدقيق مما يضطر الفران لعمل خلط أكثر من منتج لينعم المستهلك بخبز جيد ، وأوضح أن هذا القرار المخالف لتوصيات لجنة السياسات بغرفة الدقيق بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية بدون ايذاء اي مبرر وطالب الوزارة الوقائية بالتدخل لحسم هذه المخالفات.







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