عدن الغد

تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 53 دقيقة
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تجمع شباب عدن يرحب بدعوة إقامة وقفة احتجاجية ويحث أبناء عدن للمشاركة

 
رحب تجمع شباب عدن المستقل بدعوة أطلقها ناشطون بوقفة إحتجاجية ودعا أنصاره وجميع أحرار و حرائر مدينة عدن عامة إلى تلبية لدعوة التي أطلقها ناشطون من أبناء عدن على التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم تجمع عدن الوطني للاحتشاد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والتي ستقام على باحة منارة عدن الأثرية في الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت الموافق 2019/11/16م في مدينة كريتر . ونص الدعوة كتالي :
نحن في تجمع شباب عدن المستقل نرحب بدعوة التي أطلقها ناشطون من أبناء عدن على التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم تجمع عدن الوطني باقامة وقفة إحتجاجية لأجل عدن ونؤيد أي عمل أو نشاط يصب في مصلحة عدن وأبناءها .وندعو أنصار تجمع شباب عدن المستقل وجميع أحرار و حرائر مدينة عدن جميعاً إلى تلبية الدعوة للاحتشاد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام على باحة منارة عدن الأثرية الساعة الرابعة عصراً يوم السبت الموافق 2019/11/16م في مدينة كريتر .
ونحث أبناء عدن قاطبة على الاحتشاد وصحوة المشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية لأجل مدينتكم ومستقبل أبنائكم .
والله الموفق ..
صادر عن / اللجنة التحضيرية لتجمع شباب عدن المستقل تاريخ / 2019/11/13م الموافق يوم الأربعاء

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أبناء إقامة احتجاجية بدعوة تجمع شباب عدن للمشاركة وقفة ويحث يرحب
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عدن الغد

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