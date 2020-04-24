تجهيزات الحوثي لشهر رمضان: قصف وسرقة وإتاوات (ملف)

صعّدت مليشيا الحوثي الإرهابية من عملياتها في مناطق سيطرتها خلال الأيام الماضية التي سبقت انطلاق أول أيام شهر رمضان الكريم، وقامت بفرض الإتاوات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يُمكِّن هذا الفصيل الإرهابي من تحقيق ثروات مالية طائلة، كما استمرت في قصف مواقع المدنيين بالحديدة.

وخلال الأسبوع الماضي قامت مليشيا الحوثي بفرض الإتاوات في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، وشنت حملات تعسفية تستهدف تجار المواشي وبائعي اللحوم، وأقامت نقاطًا للتفتيش تمنع دخول المواشي إلى المدن إلا بعد دفع إتاوات مرتفعة، وهو الأمر الذي دفع نقابة بائعي اللحوم إلى التهديد بالتوقف عن العمل وإغلاق المحال.

واستغلت مليشيا الحوثي جائحة كورونا، واستمرت في ابتزاز التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وطلبهم مبالغ كبيرة، مقابل دخول البضائع أو الخضوع للحجر بدلاً من ذلك، ما تسبب في تأخر وصولها وارتفاع أسعارها، على النحو الذي أدّى إلى مضاعفة الأسعار، وبالتالي تعقيد الوضع الإنساني.

كما قصفت مليشيات المدعومة من إيران، مساء أمس الخميس، أحياء سكنية في مدينة حيس بمحافظة الحديدة من جهتي الجنوب والشرق في أطراف المدينة، وكذلك قصفت منطقتي الطور والفازة، واستحدثت مواقع جديدة في مديرية حيس.

“المشهد العربي” يقدم لقرائه ملفاً يتضمن أبرز جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الأسبوع الماضي:

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