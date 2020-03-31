تجهيز المشفى العسكري للمنطقة الثانية كمركز عزل لمرضى كورونا

المكلا (المندب نيوز) التوجيه المعنوي

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بتجهيز مراكز عزل داخل الألوية والوحدات العسكرية تحسباً لأي طارئ أو ظهور لحالة في البلاد .

حيث قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان يرافقه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور رياض بن حبور الجريري بزيارة للمستشفى العسكري الذي يتم تجهيزه كمركز عزل وعلاج لمرضى كورونا.

وخلال الزيارة استمع الوكيل الجريري من العميد ركن عويضان الى مدى الجاهزية وسبل التعاون المشترك في عملية التجهيزات للمركز والاستعداد .

وخلال الزيارة طاف الجميع بأجنحة المركز للاطلاع على مستوى الانجاز مع الحث على ضرورة التعجيل في التجهيزات وتكوين فرق العمل داخل مراكز العزل الاخرى.

كما اطلع الوكيل الجريري على نسبة الانجاز في مركز العزل الثاني الذي يتم تجهيزه في معسكر الريان مطلعا من الجهات المشرفة على مستوى الانجاز .

شارك في النزولات الميدانية للمواقع رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العميد ركن صالح عمر المعاري ورئيس شعبة الاشغال العسكرية بالمنطقة العميد ركن حسين جازع ونائب رئيس الشعبة الطبية بالمنطقة النقيب دكتور حسن أحمد التميمي .