تجهيز مركز العزل بمستشفى الصومعة بالبيضاء لمواجهة فيروس كورونا

برعاية محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر عبدربه السوادي تم تجهيز مركز العزل بمستشفى الصومعة بالبيضاء لمواجهة وباء كورونا .

حيث تم يومنا الخميس استكمال إعداد وتجهيز مركز العزل الصحي بمستشفى الصومعه العام ووصول اجهزة المنتور المراقبة الحيوية للقلب وجهاز السي بي سي وجهاز الكمياء وجهاز الشفط الكهربائي وجهاز مراقب التقطير الوريدي الى مركز العزل بمستشفى الصومعة بالبيضاء ومعدات ومستلزمات طبية حديثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وذكر الأخ الدكتور فايز الوحيشي مدير عام مكتب الصحة بالبيضاء ان ذلك يأتي في اطار الاستعدادات اللازمة الاحترازية والتدابير الوقائية من وباء كورونا وانه قد تم تجهيز واعداد مستشفى الصومعة بما يحتاجها من مستلزمات ومعدات طبية مقدمة من المحافظة ومن وزارة الصحة ومركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

مشيراُ الى ان ذلك يأتي ظمن الجهود التي يبذلها مكتب الصحة بالبيضاء حيث تم تجهيز قسم الإسعاف والطوارئ وقسم للعناية المركزة بأجهزة التنفس والتعقيم والمراقبة وتجهيز مختبر متكامل ورفده بجهاز ( CBC ) وجهاز كيمياء (CC) اتوماتيك ورفد المستشفى باسرة عناية واسرة عادية مع توابعها وأجهزة متعددة اهمها جهاز الايكو وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الحماية والوقاية الكمامات والجاونات الجلفصات والمواد المطهرة والمعقمة للعاملين الصحيين وكمية من الادوية والمحاليل الطبية الضرورية .

واعتبر الوحيشي تلك التجهيزات في غاية الأهمية لما من شأنها احداث نقلة نوعية للمستشفى وتعزيز قدرات المستشفى في تقديم الخدمات الطبية وتخفيف معاناة الناس ومشيداً بالنجاحات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة .وجدد الأخ مدير مكتب الصحة بالبيضاء دعوته الى ضرورة التزام الأهالي باجراءات السلامة والوقاية من الوباء واتباع كافة التعليمات الصحية, شاكرا في نهاية كلمته معالي وزير الصحة ومركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية على دعمهم الكبير للجانب الصحي في المحافظة .



*من صالح برمان