اخبار السودان اليوم

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:مائة ألف فدان من العروة الشتوية مهددة بالعطش

28 مارس، 2020
0
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:مائة ألف فدان من العروة الشتوية مهددة بالعطش

السودان اليوم :

كشف فاروق البدوي عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة مؤخرا لإنقاذ العروة الشتوية، كشف عن وجود نحو مائة ألف فدان مزروعة بمحصول القمح تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات.

وقال البدوي ان المساحة المتضررة من تجفيف مياه الترع والقنوات تبلغ مائة ألف فدان موزعة علي أقسام المشروع المختلفة خاصة الشمالي والأوسط والمناقل.

وأشار البدوي كذلك لوجود مشاكل أخرى تواجه عمليات حصاد القمح بالجزيرة مثل لها بنقص الجازولين والخيش وضعف التأمين. وناشد الحكومة بالتدخل لاستكمال عمليات الحصاد بشكل جيد وانقاذ المساحات المتضررة.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
ألف الجزيرة الشتوية العروة بالعطش تحالف فدان مزارعي من مهددة والمناقلمائة

إقرا أيضا

Photo of شركة مالية تكشف عن إنشاء صندوق للصادرات بقيمة ملياري جنيه

شركة مالية تكشف عن إنشاء صندوق للصادرات بقيمة ملياري جنيه

28 مارس، 2020
Photo of لاتنه عن خلق وتأتي مثله

لاتنه عن خلق وتأتي مثله

28 مارس، 2020
Photo of الهلال يمنع الشعلة من الاحتراف في أمريكا

الهلال يمنع الشعلة من الاحتراف في أمريكا

28 مارس، 2020
Photo of خالد هيدان يرفض تدريب الهلال ويتمسك الابيض

خالد هيدان يرفض تدريب الهلال ويتمسك الابيض

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق