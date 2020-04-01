اقيم في مديرية البريقة بمقر جمعية الوردة البيضاء الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا وبمشاركة عددا من الشاب والشابات تحت شعار (احم نفسك – احم بلدك – صحتنا مسؤوليتنا).

تأتي ذلك برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ/ نايف البكري وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان محافظة عدن .

في البدء تم تقديم التوعية من قبل مقدمة التوعية الأستاذة “احترام الجبري ” عن آلية عمل الفريق التطوعي وكيفية تقسيمه ع مديرية البريقة .

وتحدثت ” لمياء راوح ” مديرة مكتب قطاع المرأة قائلة : قمنا بتدريب (20) من الشباب والشابات في مديرية البريقة وذلك من اجل تنمية توعية قدرات الشباب.. لافته بالقول بان يجب علينا ان نعمل بدور التوعية والتثقيف الصحي للشباب والمجتمع بالمخاطر من فيروس كورونا وذلك بحسب تعليمات وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري .. مشيده باهتمام وزارة الشباب والرياضة وكل الطاقم القائم بالنزول على كافة مديريات عدن.

واشارت ” لمياء ” ان جمعيات الكشافة والمرشدات تعمل على ارض الواقع وبالامكانيات التي قدمتها وزاره الشباب والرياضه لها من اجل الاحتراز من فيروس كورونا.

كما تحدثت رئيسة جمعية الوردة البيضاء ” هويدا العواضي ” رحبت بممثلة وزارة الشباب والرياضة لمياء راوح مديره مكتب وكيله قطاع المرأة .. مشيدا باهتمام وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري في هذه المؤسسات والجمعيات والمبادرات الشبابية وتنشيط دور الشباب والقائم باعمال مديرية البريقه الاستاذ وليد الحاج ورحبت بالشباب والشابات. الحاضرين .

وطالبت ” العواضي” من السلطه المحليه على عمل رقابه لصيدليات حتى لايتم عمل احتكار على وسائل الوقايه ورفع سعرها (،ماسك وجلفزات ومعقم).

من جانبه تحدثت القائم باعمال مديرية البريقه الاستاذ وليد الحاج : داعيا على عدم عمل تجمعات حفاظا على سلامتهم والالتزام بوسائل الوقاية اثناء النزولات التوعيه .

والجدير بالذكر بان مازالت الفرق تعمل جاهدا في مديرية المنصورة والتواهي والمعلا والبريقة في الكشافة والمرشدات و ايضا في المناطق المحررة ابين لحج تعز ومختلف المناطق المحرره.. وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك من اجل التوعية للقضاء على فيروس كورونا.

من/سماح امداد