تحت شعار إرادة الطلاب تحقق مشروع الأجيال.. إنعقاد المؤتمر التأسيسي وحفل إشهار اتحاد طلاب ردفان – عدن

وسط حضور رسمي وشعبي إنعقاد المؤتمر التأسيسي وحفل إشهار اتحاد طلاب ردفان – عدن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019م في قاعة الفخامة وسط حضور ومشاركة واسعة..

وافتتح حفل تأسيس وإشهار الاتحاد بآيات من الذكر الحكيم تلاها ترديد النشيد الوطني الجنوبي، وأعقب ذلك كلمة اللجنة التحضيرية للاتحاد القاها رئيس اللجنة د. بكيل مثنى والذي تحدث فيها عن أعمال التحضير للاتحاد بمراحلها التي تؤكد على أصالة الهدف ورقي المشروع..

وألقى مسؤول الجمعيات والاتحادات في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أ. ثروت عكاشة كلمة الشؤون الاجتماعية بالمحافظة والتي هنا فيها طلاب مديريات ردفان الأربع، على عملهم الطلابي الذي عبروا عنه اليوم في تأسيس الاتحاد وعقد المؤتمر الانتخابي. والذي قال أن الحضور اللافت للقيادات والشخصيات الاجتماعية والوجاهات يجب ان يفضي إلى تحقيق دعم بالغ للاتحاد وتبني لأعماله المستقبلية..

وقال الاستاذ “بديع القطيبي” أن هذا الحدث فريد من نوعه على صعيد العمل الطلابي لأبناء ردفان وهو انجاز غير مسبوق يجب الوقوف إلى جانب إدارته لتحقيق اهدافه. وأضاف “القطيبي” في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن السلطات المحلية في مديريات ردفان أن مسألة الوقوف إلى جانب الطلاب مسؤولية الجميع ويجب المبادرة لدعم المشروع والجوانب التعليمية والتنموية بشكل عام..

وأثناء المؤتمر أجتمع طلاب المديريات كلاً على حده لإختيار ممثليهم في الهيئة الإدارية وهيئة الرقابة بعدد أربعة طلاب عن كل مديرية ليتم التوافق عليهم وتزكيتهم من قبل القاعة بالإجماع وطرح مسألة التوافق على المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد..

وأثناء رفع الجلسة الأولى للمؤتمر عقد المرشحين اجتماع مغلق أفضى إلى إنتخاب أعضاء المواقع السيادية في الهيئات وكانت كالتالي:1_ جمال محسن حسين رئيساً2_ عبد الله علي مسعد أميناً عاماً 3_ منصور عِبد سيف مسؤولاً مالياً 4_ فضل محسن فرج القطيبي رئيساً لهيئة الرقابة.

وإختيار التالية أسمائهم لعضوية الهيئة الإدارية على ان تتم تسمية مواقعهم الوظيفية لاحقاً:1_ أبو بكر قائد ثابت الحقبي. 2_ زين صالح زين3 _مياس ثابت سالم. 4_ ناصر صالح صالح ناصر. 5_ قاسم بالليل قاسم القطيبي. 6_ أسامة حسين راجح حيدرة. 7_ عدنان عبد الله سعيد.8_ نسيم عبد سالم.

وإنتخاب التالية أسمائهم لعضوية هيئة الرقابة:1_ مشتاق عسكر قاسم صالح. 2_ فائز عبد الله خالد. 3_عبد الرحمن ياسر صالح معوضه. 4_ متعب سعد ناصر أحمد.

وقام أعضاء هيئات الاتحاد واللجنة التحضيرية بتكريم الداعمين الذين بادروا لانجاح الحفل ومساعدة اللجنة التحضيرية في إنجاز أعمالها خلال الفترة الماضية كما قام كلاً من القائد احمد محمود البكري، والمحامي نظير حسان، والدكتور عبود عبد الله مسعد بتكربم اللجنة التحضيرية..

وعبر المشاركين في المؤتمر التأسيسي عن سعادتهم البالغة بهذا الإنجاز العظيم لأبناء ردفان، الذي يعد سابقة وخطوة متميزة يجب أن تظل للأجيال..

ويعد اتحاد طلاب ردفان – عدن الذي تم إشهاره اليوم “كيان طلابي مستقل انبثق من وسط المعاناة ليعنى بطلاب مديريات “ردفان” الدارسين في عدن ويخفف من معاناتهم ويعبر عن طموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم ويدافع عن حقوقهم ويعمل على مساعدتهم لإيجاد نهضة علمية وثقافية وفكرية شاملة، وتحقيق تنمية طلابية وتعليمية مستدامة”.

الدائرة الإعلامية للاتحاد