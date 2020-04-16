تحت شعار “الجنوب يتحد ضد كورونا”.. انتقالي حضرموت يدشن حملة الرش والتعقيم بمستشفى سيئون

تحت شعار (الجنوب يتحد ضد كورونا) وبرعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر وبإشراف الشيخ صالح بن سالم العمودي نائب رئيس القيادة المحلية بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت دشن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت صباح اليوم الخميس الموافق 16 أبريل حملة رش وتعقيم ضد وباء فيروس كورونا في هيئة مستشفى سيئون العام .

وفي التدشين، تسلم مدير هيئة مستشفى سيئون عدد من المستلزمات الطبية الوقائية ، والمعقمات وغيرها من الأدوات التي تحتاجها المستشفى مقدمه من المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقام فريق الحملة برش وتعقيم لاقسام المستشفى وصاحبها الصاق المطبوعات الإرشادية على جدران اقسام المستشفى .

وادلى نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الشيخ صالح العمودي كلمة قال فيها: نتقدم بالشكر الجزيل للشباب بوادي حضرموت الذين قاموا بهذا العمل الجبار كما نشكر القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والدكتور محمد بن الشيخ ابوبكر رئيس القيادة المحلية بحضرموت على رعايتهم الكريمة لتدشين الحملة “الجنوب يتحد ضد كورونا”.

وتابع: ونشكر الحضور من الجمعية الوطنية الجنوبية بوادي حضرموت واعضاء القيادة المحلية بالمحافظة، ورؤساء القيادات المحلية بالوادي على حضورهم لتدشين هذا العمل الجبار، ولاننسى شكر الطاقم الطبي الذي حضر لمساندتنا في الحملة، ومكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت على تعاونه معنا لتنفيذ هذه الحملة في مستشفيات والوحدات الصحية بوادي حضرموت.

واكد العمودي انه تم تسليم مدير عام هيئة مستشفى سيئون عدد من المستلزمات الطبية الوقائية ، والمعقمات والكمامات وغيرها من الأدوات بحسب الامكانيات التي اتيحت لنا ، حيث يهدف المجلس من هذه الحملة هو حماية ابناء الوادي من هذا الوباء الخطير.

من جانب اخر، قدم رئيس اللجنة الصحية للحملة د/ يسلم صالح العمودي ، شكره لنائب رئيس الانتقالي الجنوبي الشيخ صالح بن سالم العمودي والشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري .

وقال بان هذه الحملة للرش ولتعقيم تاتي في سياق خطة المجلس الانتقالي وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت لمجابهة كورونا ، الذي اجتاح دول العالم منها دول كبرى ذات انظمة صحية قوية، ولهذا ننفذ حملة الرش والتعقيم لمحاربة الوباء في وادي حضرموت.

وعبر مدير هيئة مستشفى سيئون العام انيس عيديد طاه عيديد عن امتنانه وشكره لما يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي من حملات الرش والتعقيم ، مرحبا بقيادات المجلس الانتقالي وفريق الحملة .

وقال عضو الجمعية الوطنية الشيخ مبارك عبد الله بن عبودان الجابري ان الافتتاح والتدشين برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ورئيس القيادة المحلية بحضرموت محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، نشكر الدكاترة ومندوبي الصحة على استقبالنا وتذليل الصعاب ونشكر الجميع من اعضاء الجمعية الوطنية بحضرموت وأعضاء القيادات المحلية .

واشاد محمد محسن بن عبدالعزيز عضو القيادة المحلية لانتقالي حضرموت نيابة عن أعضاء القيادة المحلية بالمحافظة الحاضرين للتدشين بالجهود المبذولة لمكافحة الوباء في وادي حضرموت .

حضر التدشين ممثل عن مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت وأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وعدد من أعضاء القيادة المحلية لانتقالي حضرموت و رؤسا القيادات المحلية بالوادي .

*من عبدالكريم مقرم

Advertisement