تحت شعار دعم الشرطة العسكرية.. مخطط إخواني لنشر مليشيا المخلافي في مناطق الحجرية

عدن24 ـ تعز

كشفت مصادر محلية عن مخطط تنفذه قيادات حزب الإصلاح في تعز لنشر جنود من معسكر الشيخ حمود المخلافي في يفرس داخل مناطق الحجرية، وأنه تمت إقالة العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية من أجل تنفيذ هذا المخطط.

وبحسب نيوزيمن” قالت المصادر إن المخطط يرمي إلى نشر 200 فرد من أتباع الشيخ حمود في الخيامي بالمعافر من خلال دمجهم في الشرطة العسكرية لتمكينهم من الانتشار دون اعتراض على أعتبار أنهم قوة نظامية تابعة للشرطة العسكرية.

وأضافت المصادر إن المرحلة الأولى تتضمن نشر 200 جندي في المعافر والمرحلة الثانية نشر 400 جندي في الشمايتين ومركزها مدينة التربة وصولاً إلى مناطق محاذية للوازعية حيث تتواجد الشرطة العسكرية.

ويتحمل الشيخ حمود المخلافي، الذي تمول قطر أنشطته العسكرية في تعز، كل تكاليف هذه القوات من رواتب وتغذية وتسليح وكل الاحتياجات المطلوبة.

وذكرت المصادر أن أفراد المرحلة الأولى يتم تجهيزهم حالياً، وأن الشيخ حمود المخلافي كلف الناشطة الإخوانية ومساعدته حياة الذبحاني بتجهيز 200 بدلة شرطة عسكرية، وأنه تم فعلاً ذلك تحت شعار دعم الشرطة العسكرية.

وكان نشطاء تناقلوا صورة للناشطة حياة الذبحاني وهي في معمل ملابس عسكرية بتعز لشراء 200 بدله لأفراد الشرطة العسكرية، بينما هذه البدلات هي للمجموعة الأولى من جنود معسكر حمد المدعوم قطرياً في يفرس، وسيتم نشرهم على أنهم أفراد من الشرطة العسكرية.

ويسعى الشيخ حمود المخلافي ليكون معهد الخيامي، المقر الحالي لقوات الأمن الخاصة، هو مقر معسكره الثاني بعد معسكر يفرس، وذلك بعد إنهاء تواجد قوات الأمن الخاصة في الحجرية ونقلها إلى مدينة تعز.

