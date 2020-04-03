تحت شعار نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي .. قيادة أنتقالي عتق بشبوة تدشن أشهار اللجان المحلية بمركز صدر باراس

قامت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة مديرية عتق عصر اليوم الجمعة الموافق 3 . ابريل . 2020 م بتدشين وأشهار اللجان المحلية بمركز صدر باراس حيث حضرا حفل التدشين رئيس القيادة المحلية بمديرية عتق الأخ ناصر صالح الخليفي والأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية

وبدا الحفل بكلمة رئيس القيادة المحلية بالمديرية الذي قال نحن سعداء أن نكون في مركز صدر باراس هذا اليوم والذي يعتبر حاليا” مركزا” مستقلا” والذي تم اعتماده من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بالمحافظة ونبارك لأهل صدر باراس تدشين مركزهم هذا وأحيي هذا الحضور الشبابي الذي ان دل على شيء وإنما يدل على أن القضية الجنوبية يحملها الصغير والكبير لعدالتها وحيث اننا اليوم نسعى إلى العمل وفق شعار المجلس الذي يعمل على ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي في كل المراكز بالمديرية وحيث يعتبر مركز صدر باراس خامس مركز يتم التدشين فيه وسيتم خلال هذا اللقاء إنتخاب قيادة محلية للمركز من بين الأعضاء المسجلين حسب الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي للمجلس وستكون القيادة المحلية بالمديرية داعمة للمركز بكل أحتياجاته وستتبنى هموم ومطالب أهالي المركز بجميع مناطقه الأربع.

من جانبه تحدث الأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية مستعرضا” الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة منذو الإعداد والتجهيز والمعايير المتبعة لأختيار أعضاء المركز منوها” على جميع الأعضاء الحضور في هذا الحفل إلى العمل على أختيار قيادة محلية للمركز وفق الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك وعليهم التركيز على اختيار الشباب الفاعل والنشيط حتى يكونوا قادرين على تنفيذ أنشطة وفعاليات المجلس بكل جدارة وهمة وفاعلية .

وبعد ذلك بداء إنتخاب قيادة المركز من قبل أعضاء المركز وأسفرت النتيجة عن أنتخاب الأخوة التالية أسمائهم كلجنة محلية لقيادة المركز . وهم

1- محمد سعيد التنح بن سيلان رئيسا” للمركز .

2- سالم عبدالله علي لحول نائبا” لرئيس المركز .

3- أحمد عبدالله المحروق مسؤولا” تنظيميا”.

4- محمد علي ناصر الخبش مسؤولا” للشؤون الاجتماعية.

5- علي محمد سعيد القروة مسؤولا” للخدمات والتنمية .

6- سالم احمد صالح حنش مسؤولا” للأمن المجتمعي.

7- سالم أحمد الضبع مسؤولا” رصد الإنتهاكات .

8- عادل علي صالح جبيلة مسؤولا” جماهيريا”

9- سامي عبدالله صالح حيدره مسؤولا” للتثقيف والإرشاد .

وبعد أن تم إعلان أسماء القيادة المحلية بمركز صدر باراس تحدث الأخ محمد سعيد التنح بن سيلان رئيس المركز المنتخب مرحبا” بقيادة المديرية بحضورهم حفل تدشين مركز صدر باراس وشاكرا” جميع أعضاء المركز على منحهم الثقة لتحمل رئاسة المركز وقال اننا سنعمل بروح الفريق الواحد وسنحمل هم قضيتنا العادلة وسنكون دائما” واقفين خلف قيادتنا السياسية ممثلة باللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي والتي تعبر عن طموحات شعبنا الجنوبي ومباركين كل خطواتهم التي هي في الأساس تهدف لاستعادة الدولة الجنوبية على التراب الجنوبي وكونوا على ثقة بأننا في كل المراحل سنعمل على تنفيذ توجيهات قيادتنا وسنكون عند حسن الظن بإذن الله.

وفي الختام شكر رئيس القيادة المحلية بالمديرية الجميع على نجاح حفل التدشين وأشهار اللجان المحلية بمركز صدر باراس معبرا” عن مباركته لقيادة المركز ودعاهم إلى العمل وفق التوجيهات داعيا” إياهم إلى العمل على تبني قضايا وهموم أهالي مركز صدر باراس ورفعها لقيادة المديرية والتي بدورها ستعمل على رفعها للقيادة المحلية بالمحافظة وستقدم كل الدعم المطلوب للمنطقة بأذن الله .

وخلال التدشين تم توزيع شعارات المجلس الإنتقالي الجنوبي وصور اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي.

وحيث تم بعد الإنتهاء من حفل الإشهار لقيادة المركز توزيع البروشورات والارشادات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي تقوم بتنفيذه قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة .