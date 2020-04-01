تحت عنوان الطمأنينة.. عدنيون يقدمون الشكر لحملة نيوزيمن في التوعية المختلفة ضد كورونا

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-01 10:38:09

شكر رواد التواصل الاجتماعي، الحملات التي تقام من مختلف الجهات الطوعية منها أو الخاصة من منظمات المجتمع اليمني.

في وقت هلع الشارع العدني من اجتياح الرعب العالم بسبب فيروس كورونا المستجد في الصين، والذي أثار المخاوف عالميا من انتقاله إلى بلدان أخرى، ولا سيما في ظل عدم توفّر لقاح له حتى الآن، قامت الحملات التوعوية بنشر الوعي للوقاية والاحتراز من الإصابة وانتشار المرض.

وأكدت الدكتورة خديجة لـ”نيوزيمن”، أن ما يقوم به الموقع من مجهود لتوعية المجتمع من مخاطر الفيروس والطرق الوقائية، ساهم في خلق حالة من السكينة والطمأنينة، وبالأخص النصائح السلسة التي يقدمها المحتوى.

ومن جانبها شكرت مودة، موقع نيوزيمن على حملاته من مطويات وملصقات وفيديوهات توعوية التي ينشرها بين الحين والآخر، والتزامها وأسرتها بالتعليمات المرفقة.

وفي السياق، قال “نجد” إنه استفاد من هذه التوعيات والمتابعات الإخبارية لكل جديد التي يقوم بها “نيوزيمن”، والتي أوجز فيها أن أهمها تقوية الجهاز المناعي بتناول فيتامين A ،B ،C، من الفواكه والخضروات.

وتابع، أن الأشخاص الأقل عرضة للمرض هم ذوو المناعة القوية، وعدم المصابين بالأمراض المزمنة.

وقالت المواطنة كريمة أحمد لـ”نيوزيمن”، إن هذه الحملات كانت لها الأثر الجميل في تهدئة الخوف الذي سطر معالمه على قلوب الناس.

وأضافت إنها استفادت أيضا من دورة خاصة، قام بها فريق عملها كتوعية للموظفين ضد كوفيد19 المستجد.

دليل الوقاية من فيروس كورونا.pdf

نيوزيمن يقدم نصائح وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.pdf