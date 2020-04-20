عدن تايم

تحذيرات في عدن من منخفض جوي ماطر ابتداءا من الليلة

20 أبريل، 2020
0

حذر مركز الارصاد الجوي في مطار عدن الدولي من اخدود منخفض جوي ماطر على عدد من المحافظات اليمنية ومنها العاصمة عدن خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.

ونشر المتخصص في الارصاد علي جمال باتيسير مدير ادارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران والارصاد المدني بعدن على صفحته في فيسبوك تحذيرا بشأن ذلك قال فيه: “من المتوقع أن تتأثر محافظة عدن وضواحيها بأخدود المنخفض الجوي المصاحب له أمطار متفرقة مختلفة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين القادمين ابتداءا من منتصف الليل”.

واضاف في تحذيره:” نحذر الأخوة المواطنين:

1) من التواجد في مجاري السيول والمناطق الرخوة.
2) عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية.
3) ونحذر الصيادين وربابنة السفن ومن اضطراب البحر وشدة الرياح فيه.

والله تعالى أعلم “.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابتداءا الليلة تحذيرات جوي عدن في ماطر من منخفض

إقرا أيضا

Photo of بالوثائق – مصافي عدن تودع إيراداتها لدى صرافة القطيبي

بالوثائق – مصافي عدن تودع إيراداتها لدى صرافة القطيبي

20 أبريل، 2020
Photo of ألغام الحوثي تصطاد اليمنيين في البحر

ألغام الحوثي تصطاد اليمنيين في البحر

20 أبريل، 2020
Photo of اليمن يثمن استجابة مركز الملك سلمان

اليمن يثمن استجابة مركز الملك سلمان

20 أبريل، 2020
Photo of عدن .. توافق على إعادة تشغيل محطات الكهرباء التجارية بشكل استثنائي

عدن .. توافق على إعادة تشغيل محطات الكهرباء التجارية بشكل استثنائي

20 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق