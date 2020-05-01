المندب نيوز

تحذيرات قصوى الى تأثر عدد من المحافظات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية

1 مايو، 2020
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تحذيرات قصوى الى تأثر عدد من المحافظات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية

المكلا (المندب نيوز  ) خاص 

تشير اخر التنبؤات العددية الى تأثر المحافظات الغربية والوسطى بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل (الحديدة – صنعاء – ذمار – المحويت – حجه – تعز – إب – لحج – الضالع – شبوة – مارب – ريمه – اجزاء من هضبة حضرموت الغربية والجنوبية ) .

من المتوقع ان تتاثر بتوسع هبوب عواصف رعدية وهطول امطار بين المتوسطة و الغزيرة الى شديدة الغزارة على بعض المناطق مع تساقط حبات البرد احيانا .

وعليه تحذر جميع المواطنين وسائقي المركبات نتيجة لحالة عدم الاستقرار واستمراريتها خلال الفترة اعلاه من :-

– تجنب عبور الاودية اثناء جريان السيول الجارفة .
– الابتعاد عن المنحدرات الجبلية والسيول المنقولة من المرتفعات والارياف الجبلية .
– البقاء بعيدا عن المنازل المتهالكه المهددة بالسقوط او في مجرى الاودية .
– اتباع تعليمات السلامة من خطر العواصف الرعدية وضربات البرق .
– انعدام الرؤية نتيجة لهطول الامطار وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية .

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