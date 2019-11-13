شبوة «الأيام» خاص

عقد، يوم أمس، اللقاء الموسع للقطاع السمكي، بقاعة مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بشبوة، بحضور أ. حميد عبدالله الكربي، ووكيل وزارة الثروة السمكية، وأحمد سالم خيران، مدير عام مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية فرع شبوة، وطلال صالح باصهيب، رئيس الاتحاد السمكي بالمحافظة.

وناقش اللقاء هموم ومشاكل القطاع السمكي بالمحافظة والمتمثلة بالاصطياد الجائر والعشوائي، إضافةً إلى إهدار الثروة السمكية وضعف البنية التحتية لمجتمعات الصيادين.

إلى ذلك، طالب اللقاء: “وزارة الثروة السمكية بسرعة اعتماد وتنفيد المشاريع السمكية والبنية التحتية للقطاع السمكي بالمحافظة، وذلك أسوة بالمحافظات الأخرى، وتفعيل دور الجمعيات السمكية بالمحافظة، والالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل السمكي”.

تحذيرات من الاصطياد الجائر للأسماك بشبوة

كما التقى أ. حميد عبدالله الكربي، وكيل وزارة الثروة السمكية لجنة الرقابة البحرية بمنطقه بئر علي، وهي اللجنة المكلفة بمتابعة اللائحة الداخلية لمنظمة الاصطياد التقليدي بالمحافظة.

واطلع الكربي على النشاط الذي تقوم به لجنة الرقابة البحرية، والعراقيل التي تواجههم أثناء عملهم والإجراءات الكفيلة بتذليل تلك الصعوبات.

وأسفر اللقاء عن عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف للارتقاء بالعمل السمكي إلى مستوى عالٍ، والحفاظ على المخزون السمكي والبيئي، والحد من إهدار الثروة السمكية، وإلزام المشترين للأسماك بعدم استلام أي أسماك مضروبة، و عدم شراء سمك (الحبار) لأن وزنه يقل عن نصف كيلو، وذلك للحفاظ على الثروة السمكية، وممارسة طرق الصيد بشكل نظامي وقانوني.

وأكد الكربي أنه “سيتم إيقاف المشتري المخالف من مزاولة عمله واتخاد الإجراءات القانونية تجاهه”.

حضر اللقاء كل من: أحمد عبدالله بامعبد، ممثل السلطة المحلية بمديرية رضوم، وعلي عوض بن حريمة، مدير الأمن بالمديرية، وفهد علي العظمي، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمديرية، ورؤساء الجمعيات السمكية بمحافظة شبوة.



