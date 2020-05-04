عدن تايم

تحذيرات من امطار متفاوتة على عدن خلال الساعات القادمة

4 مايو، 2020
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تحذيرات من امطار متفاوتة على عدن خلال الساعات القادمة
حذرت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد بالعاصمة عدن من امطار متفاوتة الشدة على المدينة خلال الساعات القادمة.

وقال مدير ادارة التنبؤات الجوية بالهيئة علي جمال باتيسير على صفحة الهيئة بالفيسبوك:
“تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تكونات ركامية مزنية متوقع امتدادها لتصل إلى أجزاء من محافظة عدن مصاحبة لأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى الغزيرة ،، لذا وجب أخذ الحيطة والحذر خصوصا الذين يقطنون في المرتفعات وقرب السواحل”.

وتشهد عدن منذ امس رطوبة عالية مع ارتفاع درجة الحرارة وهو ما ينذر بامطار مرتقبة.

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