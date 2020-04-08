المشهد العربي

تحذيرات من كارثة حوثية بشأن فحوصات كورونا

8 أبريل، 2020
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المشهد العربي – خاص:

حذرت مصادر طبية في صنعاء، من معايير وضعتها وزارة الصحة التابعة لمليشيا الحوثي، بشأن فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا .

وقالت المصادر لـ”المشهد العربي“، إن مليشيا الحوثي وضعت عددا من الشروط لفحص أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منها أن يكون عائدا من خارج اليمن .

وأضافت أن المختبر المركزي في صنعاء، يرفض فحص عشرات الحالات المشتبه في إصابتها، بسبب شرط عدم العودة من الخارج, وهو ما ينذر بكارثة حقيقة.

واعترف وزير الصحة الحوثي، طه المتوكل، في كلمة أمام البرلمان الموالي للمليشيا المدعومة إيرانيا، في صنعاء بأن الفحوصات التي تجري غير دقيقة, وأن بعض الفحوصات تظهر نتائج إيجابية وسلبية لذات الحالة الواحدة .

وعبرت المصادر عن مخاوفها من أن تكون احصائيات منظمة الصحة العالمية قائمة على قراءات جهاز الفحص الذي اعترف وزير الصحة الحوثي بعدم دقته.

إلى ذلك، حذر مصدر مطلع من 15 شخص عادوا من إيران (بؤرة تفشي المرض في أسيا) إلى صنعاء.

وكان وزير الصحة الحوثي قد توقع إصابة 90% من السكان في حال وصول فيروس كورونا إلى اليمن.

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