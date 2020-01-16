تحذيرات من موجة صقيع شديدة تضرب «10» محافظات يمنية

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حذر مركز الأرصاد امس الاربعاء من موجة شديدة البرودة مع احتمال تشكل الصقيع خلال المساء والصباح الباكر في المناطق الجبلية بعشر محافظات يمنية.

وحذر المركز المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال من تشكل حالة صقيع بالمرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح أن تلك الحالة تتزامن مع اشتداد البرودة في عشر محافظات هي (صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، وكذلك أجزاء من إب والضالع ولحج وأبين وشبوة).

ونوه إلى أن المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية ستكون على موعد مع كتلة هوائية جديدة.