تحذيرات من هجمات حوثية لنهب أموال التجار

المشهد العربي – خاص:

حذر مصدر مصرفي في صنعاء من مخطط حوثي خطير لنهب أموال الصرافين والتجار بحجة مصادرة العملة الجديدة.

وأعلن البنك المركزي في صنعاء، التابع للمليشيا الحوثية الإرهابية، منذ يومين انتهاء المهلة الخاصة باستبدال العملة الجديدة, وأصدرت تعليمات مشددة بمعاملة حائزيها كمزور للعملة.

وقال المصدر المصرفي لـ “المشهد العربي“، إن مليشيا الحوثي بدأت بالتجسس على عدد من شركات الصرافة والصرافين ورجال الأعمال, وأماكن تخزين أموالهم السرية, لشن هجمات مباغتة ومصادرتها بحجة مصادرة العملة الجديدة.

وأصدرت مليشيا الحوثي تعليمات بمنع تداول العملة الجديدة, غير أنها لم تقدم أي بدائل لتعويض المواطنين والتجار, وطالبت التجار والصرافين بإيداع ما يملكون من عملة جديدة لدى البنك المركزي والحصول على إيصال استلام مبالغ لتعويضهم في حال توفرت السيولة أو الوصول إلى حل سياسي, ما دفع كبار التجار والصرافين إلى الإحجام عن إيداع أموالهم لدى بنك الحوثيين.

وأشار المصدر إلى أن المليشيا هاجمت مساء أمس مخازن التاجر شاكر الدبعي خلف شارع الزبيري وصادرت أموال ضخمة من العملة الجديدة.

وعمدت مليشيا الحوثي على ترويج شائعة عبر وسائل إعلامها غير الرسمية بالتراجع عن حظر تداول العملة الجديدة, قبل أن تعلن في بيان رسمي للبنك في صنعاء أن تلك المعلومات خاطئة وأن قرار الحظر مستمر.

المصدر المصرفي أكد أن الهدف وراء تلك الخدعة، هو دفع الأموال من العملة الجديدة للظهور من جديد للهجوم على مخازن ومنازل التجار كوسيلة لعمليات نهب جديدة .