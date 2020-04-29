ابابيل نت

تحذير عاجل من وزارة الصحة لسكان عدن وبقية عموم اليمن

29 أبريل، 2020
0

وجهت وزارة الصحة اليمنية، تنويه عاجل إلى كافة ابناء العاصمة المؤقتة عدن، وبقية مناطق اليمن وذلك بعد أن اعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالوباء.

وطالبت الوزارة من المواطنين في عدن الالتزام في بيوتهم وأخذ الحيطة والاحتراز، وعدم الاختلاط والتجمعات إلا في حالات الضرورة القصوى.

واعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورنا اليوم الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

واكدت اللجنة في تغريده على منصات المواقع المفتوحة” تويتر” تسجيل 5  حالات إصابة بالوباء، موضحة انه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الصحة اليمن تحذير عاجل عدن عموم لسكان من وبقية وزارة

إقرا أيضا

Photo of الضالع.. مقتل مواطن على يد مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش

الضالع.. مقتل مواطن على يد مليشيا الحوثي في نقطة تفتيش

29 أبريل، 2020
Photo of الحوثيون يهددون الشيخ صادق امين ابو رأس وقيادة المؤتمر بصنعاء

الحوثيون يهددون الشيخ صادق امين ابو رأس وقيادة المؤتمر بصنعاء

29 أبريل، 2020
Photo of جوها يعتبر إعادة الانتشار في الحديدة مفتاح السلام وسط رفض حوثي مستمر

جوها يعتبر إعادة الانتشار في الحديدة مفتاح السلام وسط رفض حوثي مستمر

29 أبريل، 2020
Photo of صحيفة سعودية.. بيان الانتقالي خطير ويجب العودة إلى اتفاق الرياض

صحيفة سعودية.. بيان الانتقالي خطير ويجب العودة إلى اتفاق الرياض

29 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق